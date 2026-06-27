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दो बड़े भूकंपों के बाद वेनेजुएला में फिर हिली धरती, 4.1 तीव्रता के कंपन से दहशत बढ़ी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 27, 2026, 06:29 PM
दो बड़े भूकंपों के बाद वेनेजुएला में फिर हिली धरती, 4.1 तीव्रता के कंपन से दहशत बढ़ी

काराकस, 27 जून (आईएएनएस)। वेनेजुएला की भूकंप अनुसंधान संस्था (फनविसिस) ने शनिवार को बताया कि देश के मध्य हिस्से में 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। यह भूकंप ऐसे समय आया है जब लोग इस हफ्ते की शुरुआत में आए दो बड़े और विनाशकारी भूकंपों के बाद पहले से ही डरे हुए हैं।

संस्था के अनुसार, इस नए भूकंप का केंद्र मध्य तटीय इलाके के प्रमुख बंदरगाह शहर ला गुएरा से करीब 35 किलोमीटर पश्चिम में था। बुधवार को आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद इस शहर को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था, क्योंकि यहां काफी नुकसान हुआ था।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को आया भूकंप जमीन से सिर्फ पांच किलोमीटर नीचे था। इतनी कम गहराई वाले भूकंप अक्सर ज्यादा तेज महसूस होते हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।

काराकस और आसपास के इलाकों के लोगों ने भी झटके महसूस किए। कई लोग डर के कारण इमारतों से बाहर निकल आए, क्योंकि उन्हें और नुकसान होने या इमारतें गिरने का डर था। यह भूकंप बुधवार को आए दो बड़े भूकंपों के कुछ ही दिन बाद आया, जिनसे कई जगह भारी तबाही हुई थी। कई इमारतें गिर गईं, भूस्खलन हुआ और लोगों की मौत भी हुई।

अधिकारी राहत और बचाव कामों को संभालने में जुटे हुए हैं। बचाव दल तटीय और पहाड़ी इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

फनविसिस ने कहा कि शनिवार का भूकंप बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी कम गहराई और पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों के कारण चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े भूकंपों के बाद आफ्टरशॉक (बाद के झटके) आना आम बात है और ये कमजोर ढांचों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं।

स्थानीय प्रशासन ने जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है और टीमें अस्पतालों, पुलों और बिजली व्यवस्था जैसी जरूरी सुविधाओं की जांच कर रही हैं।

सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मदद की भी अपील की है।

भूकंप विशेषज्ञ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और फनविसिस 24 घंटे निगरानी कर रहा है। संस्था ने लोगों से कहा कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और ऐसी अफवाहें न फैलाएं जिनसे डर और घबराहट बढ़ सकती है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी