टैरिफ से अमेरिकी उद्योग को मजबूती, फैक्ट्रियां लगाने के लिए मिल रहा बढ़ावाः ट्रंप

वॉशिंगटन, 24 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर आधारित अपनी व्यापार नीतियों का बचाव किया है। उन्होंने पेंसिल्वेनिया में ट्रक बनाने वाली फैक्ट्री के कर्मचारियों से कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी से अमेरिकी उद्योग को फिर से मजबूती मिल रही है और कंपनियों को अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए बढ़ावा मिल रहा है।

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पेन्सिलवेनिया के मैकुंगी में मैक ट्रक्स की एक फैसिलिटी में ट्रंप ने कहा कि इम्पोर्टेड गाड़ियों, स्टील, एल्यूमीनियम और दूसरे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने से दशकों से आ रही मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट को पलटने और देश में नया इन्वेस्टमेंट लाने में मदद मिली है।

ट्रंप ने कहा, "दशकों तक इस राज्य के श्रमिकों ने देखा कि कैसे वैश्विक सोच वाले नेताओं ने दूसरे देशों को आपका फायदा उठाने, आपकी फैक्टरियां बंद करवाने और आपकी नौकरियां छीनकर विदेशों में ले जाने दी। लेकिन आखिरकार, अब आपके पास एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो श्रमिकों के हितों, पेन्सिलवेनिया और अमेरिका को सबसे पहले रखता है।

राष्ट्रपति ने टैरिफ को अपनी आर्थिक रणनीति का मुख्य आधार बताया। ट्रंप ने कहा, "मैंने विदेशी कॉपर एल्युमीनियम और स्टील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया ताकि वे यहां आकर आपकी नौकरियां न छीन सकें।"

उन्होंने इम्पोर्टेड गाड़ियों और भारी-भरकम ट्रकों पर लगने वाली ड्यूटी का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, मैंने विदेशी गाड़ियों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया और सबसे अहम बात यह है कि मैंने मीडियम और हैवी-ड्यूटी ट्रकों पर भी 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया, ताकि मैक ट्रक पेन्सिलवेनिया में अपनी फैक्ट्री के जरिए अच्छा प्रदर्शन कर सके।"

ट्रंप ने तर्क दिया कि जो मैन्युफैक्चरर टैरिफ से बचना चाहते हैं, वे तेजी से अपना प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "अभी हमारे देश में पहले के मुकाबले तीन गुना अधिक फैक्ट्रियां बन रही हैं, मेरा मतलब है कार फैक्ट्रियां, एआई फैक्ट्रियां और हर तरह की फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही है।"

"टैरिफ से कैसे बचा जाए? आप अपनी फैक्ट्री यहीं बनाएं और अमेरिकी वर्करों को काम पर रखें।" राष्ट्रपति ने कहा कि इस रणनीति से व्यापार असंतुलन को कम करने और निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही है। पद संभालने के एक साल के भीतर ही चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटे) को व्यापार के इतिहास में सबसे अधिक कम किया।

ट्रंप ने आगे कहा कि "बाकी दुनिया में अमेरिकी एक्सपोर्ट 150 अरब डॉलर बढ़ गया है। हमारे देश के इतिहास में ट्रेड डेफिसिट में सबसे बड़ी कटौती दर्ज की है।

यह भाषण मैक ट्रक्स में दिया गया, जो अमेरिका में हेवी-ड्यूटी ट्रकों के सबसे मशहूर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ट्रंप ने बार-बार कंपनी और उसके कर्मचारियों की तारीफ की और फैक्ट्री को अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत का प्रतीक बताया।

उन्होंने कहा, "बहुत जल्द अमेरिका की सभी सड़कें अमेरिकी ट्रकों से भर जाएंगी।"

मरीन कॉर्प्स के पूर्व सैनिक और मैक ट्रक्स में तीसरी पीढ़ी के कर्मचारी पैट्रिक मैकह्यू ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि कंपनी के कर्मचारी देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैकह्यू ने कहा, "मैक ट्रक्स में, हम ऐसे ट्रक बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो अमेरिका की प्रगति में मदद करते हैं और हमें गर्व है कि ये ट्रक संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बनाए जाते हैं।"

ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में निवेश की कई घोषणाओं का भी जिक्र किया, जिनमें फार्मास्युटिकल कंपनी एली लिली, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नोकिया और मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी बी. ब्रॉन के प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के निवेश अमेरिकी अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ते भरोसे को दिखाते हैं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस