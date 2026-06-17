ताल्येन में 17वां ग्रीष्मकालीन दावोस मंच आयोजित होगा

बीजिंग, 17 जून (आईएएनएस)। 17वां ग्रीष्मकालीन दावोस मंच 23 से 25 जून तक, पूर्वोत्तर चीन के ल्याओनिंग प्रांत के समुद्र तटीय शहर ताल्येन में आयोजित होगा, जिसमें 90 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 1,700 से अधिक अतिथि भाग लेंगे। इसके संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अब तक मंच की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।

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बताया गया है कि इस मंच का विषय "नवाचार का विस्तार" है, और चर्चाओं में "चीन की अर्थव्यवस्था के विकास पथ को अगले चरण में कैसे समझा जाए" और "वास्तविक आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाए" जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के अंतरराष्ट्रीय सहयोग विभाग के उप निदेशक काओ वेइछी ने बताया कि मौजूदा ग्रीष्मकालीन दावोस मंच में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नई ऊर्जा, जैव चिकित्सा और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि वैश्विक वैज्ञानिक एवं तकनीकी नवाचार सहयोग की एक नई तस्वीर पेश की जा सके। इसके साथ ही, चीन की "15वीं पंचवर्षीय योजना" की रूपरेखा की व्याख्या करने के लिए कई गतिविधियाँ भी आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह मंच अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने चीन के उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक विकास की उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा, खुलेपन और सहयोग में चीन के दृढ़ विश्वास को व्यक्त करेगा और चीनी शैली के आधुनिकीकरण के व्यापक अवसरों को साझा करेगा।"

वहीं, ताल्येन शहर के मेयर ली छ्यांग के अनुसार, ताल्येन अपनी शहरी स्थिति और औद्योगिक विशेषताओं को मिलाकर एक आधुनिक समुद्री शहर के निर्माण पर गहन आदान-प्रदान करेगा, ऊर्जा और रसायन उद्योग से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित श्रृंखलाबद्ध गतिविधियों को शुरू करेगा, और उच्च स्तरीय वैश्विक संसाधनों के साथ गहराई से जुड़ेगा।

उन्होंने कहा, "इस मंच में वैश्विक नवाचार प्रवृत्तियों और औद्योगिक परिवर्तन की दिशा पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक बहाली और विकास को ज्ञान इकट्ठा करना और सशक्त बनाना है।"

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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