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अन्तरराष्ट्रीय

ग्रीष्मकालीन फिल्म सीजन का बॉक्स ऑफिस राजस्व 10 अरब युआन से अधिक

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(Updated )
ग्रीष्मकालीन

बीजिंग, 17 अगस्त (आईएएनएस)। 2026 के ग्रीष्मकालीन फिल्म सीजन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 16 अगस्त को 10 अरब युआन से अधिक हो गया, जिससे वार्षिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 25 अरब 70 करोड़ युआन से अधिक हो गया।

इस गर्मी के मौसम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पिछले साल की इसी अवधि से अधिक रहा, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ स्क्रीनिंग और दर्शकों की संख्या दर्ज की गई।

इनमें से, "वन्स अपॉन अ टाइम इन मिडिल ईस्ट" ने मात्र छह दिनों में 80 करोड़ युआन से अधिक की कमाई की। इसके अलावा, देशभर के सिनेमाघरों ने अपने संचालन में विविधता लाने और "मूवी+" गतिविधियों की प्रचुरता के कारण, फिल्म उपभोग उद्योग श्रृंखला का विस्तार किया है।

अनुमान है कि इस वर्ष संपूर्ण फिल्म उद्योग श्रृंखला का कुल उत्पादन मूल्य 4 खरब युआन से अधिक हो जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/