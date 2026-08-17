सोमालिया: नाकाम किए गए आतंकी हमले में अल-शबाब के 30 लड़ाके मारे गए

मोगादिशू, 17 अगस्त (आईएएनएस)। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सोमाली नेशनल आर्म्ड फोर्सेज (एसएनएएफ) ने सोमवार तड़के मध्य शहर बैदोआ में हुए एक हमले को नाकाम करने के बाद अल-शबाब के कम से कम 30 उग्रवादियों को मार गिराया और कई अन्य को पकड़ लिया।

मंत्रालय के अनुसार, सुबह 5 बजे (0200 जीएमटी) हथियारबंद लोगों ने गाड़ियों में लगे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का इस्तेमाल करके एसएनएएफ की चौकियों पर हमला किया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि हमलावर गुट में अल-शबाब के चरमपंथी और साउथवेस्ट स्टेट के राष्ट्रपति अब्दिअजीज हसन मोहम्मद लाफ्टागरीन के वफादार मिलिशिया शामिल थे।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "एसएनएएफ ने पेशेवर और निर्णायक ढंग से जवाबी कार्रवाई की, हमले को नाकाम किया और बैदोआ की सुरक्षा और स्थिरता को अस्थिर करने की हमलावरों की कोशिश को विफल कर दिया।"

बयान में कहा गया है कि सैन्य बलों ने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार और गाड़ियां जब्त कर ली हैं और शहर को सुरक्षित करने तथा बैदोआ के कुछ हिस्सों में बचे हुए लड़ाकों का पता लगाने के लिए क्लीयरेंस ऑपरेशन चला रहे हैं।

इसमें कहा गया, "रक्षा मंत्रालय ऑपरेशन पूरा होने के बाद हमले और ऑपरेशन के नतीजों के बारे में सोमालिया की जनता को और जानकारी देगा।"

सोमाली सैनिकों का मार्च से ही शहर पर नियंत्रण है, जब उन्होंने बैदोआ पर कब्जा किया और लाफ्टागरीन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया।

स्थानीय लोगों ने पुष्टि की कि सोमवार सुबह बैदोआ में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें एसएनएएफ बलों की भिड़ंत लाफ्टागरीन के वफादार हथियारबंद मिलिशिया और अल-शबाब के लोगों से हुई।

हालांकि स्थानीय विपक्षी नेताओं ने शहर पर कब्जा करने का दावा किया, लेकिन सैन्य अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि सुरक्षा अभियान जारी है।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के समर्थन से सोमालिया की नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी (एनआईएसए) ने रविवार को मध्य क्षेत्र में एक टारगेटेड ऑपरेशन में अल-शबाब के आठ चरमपंथियों को मार गिराया, जिनमें तीन सीनियर कमांडर भी शामिल थे।

एनआईएसए द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह संयुक्त ऑपरेशन हिरान क्षेत्र के टार्डो इलाके में चलाया गया और इसमें तीन बड़े नेताओं के साथ-साथ उनकी सुरक्षा में तैनात पांच मिलिशिया सदस्यों को मार गिराया गया, जबकि चार अन्य घायल हो गए।

सोमालिया की राजधानी मोगादिशू में जारी बयान में सुरक्षा एजेंसी ने कहा, "आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन ने क्षेत्रीय ऑपरेशनल लीडरशिप के लिए जिम्मेदार अहम लोगों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, जिनमें पूर्वी हिरान के जबरन वसूली नेटवर्क का प्रमुख और जबहादा मिलिशिया तथा फुरसान विंग के कमांडर शामिल थे।"

संयुक्त ऑपरेशन के कारण अल-शबाब के कई ठिकानों पर फिर से कब्जा कर लिया गया है और उनके मुख्य अड्डों और स्टोरेज सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया है, जबकि सैनिक बचे हुए लड़ाकों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एससीएच