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Israel Hezbollah Conflict : इजरायली सेना का दावा, सीजफायर से पहले ही हिजबुल्लाह कमांडर अली रिदा अब्बास ढेर

सीजफायर से पहले इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह
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Dainik Hawk·
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Apr 20, 2026, 05:11 AM
इजरायली सेना का दावा, सीजफायर से पहले ही हिजबुल्लाह कमांडर अली रिदा अब्बास ढेर

यरूशलम: इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसने हिजबुल्लाह के बिंत जबील कमांडर अली रिदा अब्बास को मार गिराया है। ये स्ट्राइक अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष-विराम के लागू होने से ठीक 24 घंटे पहले की गई थी।

साथ ही उसने दावा किया कि सीजफायर (युद्धविराम) शुरू होने से पहले पिछले 24 घंटों में उसने 150 से ज्‍यादा हिजबुल्लाह सदस्यों को भी मार दिया।

सेना के अनुसार, अब्बास अक्टूबर 2023 के बाद से बिंत जबील इलाके में मारे गए हिजबुल्लाह के चौथे कमांडर थे। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के इस इलाके को हिजबुल्लाह के हमलों के लिए एक अहम फ्रंटलाइन क्षेत्र बताया। यह जानकारी स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी ने दी।

अब्बास को हिजबुल्लाह की सशस्त्र शाखा का एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी माना जाता था। वह 2024 में हुए इजरायली हमलों में भी बच गया था, जिनमें संगठन के कई सैन्य नेताओं को निशाना बनाया गया था। हालांकि, हिजबुल्लाह की तरफ से इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की गई है।

दूसरी तरफ, इजरायली सेना ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान उसका एक सैनिक मारा गया और नौ अन्य घायल हो गए। इस इलाके में इजरायली सैनिक अभी भी तैनात हैं, भले ही युद्धविराम लागू हो चुका है।

इजरायल के सरकारी चैनल कान टीवी ने बताया कि यह रिजर्व सैनिक उस समय मारा गया जब सेना का एक बुलडोजर हिजबुल्लाह की ओर से लगाए गए विस्फोटक से टकरा गया। यह घटना युद्धविराम लागू होने के बाद दूसरी इजरायली सैन्य मौत है, जो गुरुवार और शुक्रवार की रात (स्थानीय समय के अनुसार) शुरू हुआ था।

सेना के मुताबिक, मार्च 2026 की शुरुआत में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुई लड़ाई के बाद अब तक 15 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं।

इजराइली सेना ने यह भी कहा कि उसने लगभग 1,800 हिजबुल्लाह सदस्यों को मार गिराया है और 300 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इनमें रॉकेट लॉन्चर, कमांड सेंटर और हथियार रखने की जगहें शामिल हैं, जो लेबनान के अलग-अलग हिस्सों में थीं।

हालांकि, युद्धविराम लागू है, फिर भी इजरायली सेना ने कहा कि वह इजरायली नागरिकों और अपने सैनिकों के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगी।

इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह को निहत्था कराना है चाहे सैन्य तरीके से हो या राजनीतिक तरीके से। इस अभियान का एक मुख्य लक्ष्य बना रहेगा।

--आईएएनएस

 

 

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