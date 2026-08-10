शीत्सांग से विशेष उत्पादों के निर्यात मूल्य में पिछले साल की समान अवधि से 18.7 प्रतिशत की वृद्धि

बीजिंग, 10 अगस्त (आईएएनएस)। ल्हासा सीमा शुल्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष की पहली छमाही में शीत्सांग विशेष उत्पादों का निर्यात मूल्य 333.611 लाख युआन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि से 18.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

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इस वर्ष की शुरुआत से ही, ल्हासा सीमा शुल्क विभाग ने तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है: सीमा शुल्क निकासी दक्षता में सुधार, अग्रणी उद्यमों को प्रोत्साहित करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना। इससे पठारीय विशेष उद्योगों की आंतरिक प्रेरक शक्ति को निरंतर सक्रिय किया जा रहा है और पठार से अधिक से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विदेशों में भेजने में मदद मिल रही है।

विशेष उत्पादों के निर्यात की समयबद्धता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ल्हासा सीमा शुल्क विभाग ने स्थानीय क्षेत्राधिकार और बंदरगाह को मिलाकर एक हरित चैनल के माध्यम से संपूर्ण निर्यात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, परिवहन, माल ढुलाई और निकास में परिचालन प्रक्रियाओं को अनुकूलित किया है, जिससे आगमन पर विशेष उत्पादों का "तत्काल निरीक्षण और निकासी" सुनिश्चित हो सके।

साथ ही, इसने हवाई अड्डों के माध्यम से विशेष उत्पादों के पहले प्रत्यक्ष निर्यात को सुगम बनाया है, जिससे हवाई, रेल, सड़क और डाक सेवाओं को एकीकृत करने वाले बहु-तरीका निर्यात चैनल को सुगम बनाया जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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