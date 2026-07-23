श्रीलंकाई नौसेना ने नौ भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, ट्रॉलर भी जब्त

चेन्नई, 23 जुलाई (आईएएनएस)। श्रीलंकाई नौसेना ने नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनके मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर को जब्त कर लिया। मछुआरों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन (आईएमबीएल) पार की और श्रीलंकाई पानी में गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ी। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में एक और मामला जुड़ गया है।
श्रीलंकाई नेवी के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां एक समुद्री निगरानी और कार्रवाई के दौरान की गईं, जब नेवी के लोगों ने श्रीलंकाई पानी में भारतीय मछली पकड़ने वाली नावों के एक बड़े समूह का पता लगाया।
खबर है कि मछुआरों को तलाईमन्नार के उत्तर में बिना इजाजत के द्वीप देश के पानी में घुसने के बाद पकड़ा गया।
नेवी ने कहा कि 50 से ज्यादा भारतीय मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर कथित तौर पर ईरानतिवु के दक्षिण में श्रीलंकाई पानी में घुस आए थे और जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वे मछली पकड़ने के काम में लगे हुए थे।
इस दौरान, एक ट्रॉलर को रोका गया और उसमें सवार नौ मछुआरों को हिरासत में ले लिया गया।
जब्त किए गए जहाज को भी अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार किए गए मछुआरों और जब्त किए गए ट्रॉलर को बाद में श्रीलंकाई मछली पालन कानूनों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मन्नार में मछली पालन इंस्पेक्टर को सौंप दिया गया।
अधिकारियों ने मछुआरों की पहचान नहीं बताई है। ये नई गिरफ्तारियां मछुआरों के मुद्दे पर लगातार तनाव के बीच हुई हैं। भारत-श्रीलंका के संबंध में मछुआरों का मुद्दा सबसे संवेदनशील और चिंताओं में से एक रहा है।
तमिलनाडु के मछुआरों ने बार-बार पाक स्ट्रेट में पारंपरिक मछली पकड़ने की जगहों तक पहुंच मांगी है, जबकि श्रीलंका ने अपने इलाके के पानी में गैर-कानूनी मछली पकड़ने के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी है।
श्रीलंका के अधिकारियों ने हाल के सालों में बॉर्डर पार मछली पकड़ने, खासकर मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रॉलर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए समुद्री गश्त तेज कर दी है, जिसके बारे में कोलंबो का कहना है कि इससे समुद्री संसाधनों और समुद्र तल को बहुत नुकसान होता है।
लेकिन, भारतीय मछुआरों का कहना है कि मछलियों का स्टॉक कम होने और समुद्री सीमा के पास होने की वजह से अक्सर लोग अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं।
श्रीलंकाई नौसेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल 15 अप्रैल तक, श्रीलंकाई पानी में कथित तौर पर अवैध शिकार के लिए 128 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था और 18 भारतीय मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर जब्त किए गए थे।
पाक स्ट्रेट श्रीलंका के उत्तरी तट को तमिलनाडु से अलग करता है। यह इस इलाके के सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाले इलाकों में से एक है।
यह पतला पानी का रास्ता लंबे समय से झगड़े की वजह रहा है और दोनों देशों के मछुआरों को अक्सर समुद्री सीमा पार करने के आरोप में हिरासत में लिया जाता है।
नई दिल्ली और कोलंबो के बीच समय-समय पर होने वाली डिप्लोमैटिक बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन गिरफ्तारियां और नाव जब्त करना नियमित रूप से होता रहता है।