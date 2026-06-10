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श्रीलंका के राष्ट्रपति और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष ने पीएम मोदी को दी बधाई, सराहा नेतृत्व

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 10, 2026, 07:17 AM
श्रीलंका के राष्ट्रपति और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष ने पीएम मोदी को दी बधाई, सराहा नेतृत्व

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर निर्वाचित पीएम देश में सबसे लंबे समय तक काम करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि को दुनिया ऐतिहासिक बता रही है। बधाइयों का तांता लगा है। इसे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की जा रही है और विश्वभर के नेता भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने को उत्सुक हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा, " श्रीलंका भारत के साथ अपने घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण संबंधों को अत्यंत महत्व देता है तथा दोनों देशों के बीच मौजूद मजबूत साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है।" राष्ट्रपति दिसानायके ने विश्वास जताया कि भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध भविष्य में और अधिक सुदृढ़ होंगे।

सोमवार (8 जून) को भी दिसानायके ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नेतृत्व की सराहना की थी। उन्होंने इस उपलब्धि को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता के भरोसे का प्रतिफल बताया था।

वहीं, यूरोपीय परिषद (यूरोपियन काउंसिल) के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता ने भी बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, " पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं।"

कोस्ता ने इस वर्ष आयोजित ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दोनों पक्षों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है। उन्होंने कहा, "वह भारत के साथ सहयोग, साझेदारी और मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।" उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की।

बधाइयों की झड़ी एक दिन पहले से ही लगने लगी थी। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को 'एक रोल मॉडल और नेतृत्व का उदाहरण' बताया था। उन्होंने कहा कि '20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से निकालकर आज बेहतर जीवन देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।'

त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने भी इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मुद्दों पर एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले वर्षों में वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। यही कारण है कि उनकी इस उपलब्धि पर पड़ोसी देशों से लेकर यूरोप तक के नेताओं ने उन्हें बधाई देते हुए भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की बात कही है।

--आईएएनएस

केआर/