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शनचो-23 के अंतरिक्ष यात्रियों की 'अंतरिक्ष व्यावसायिक यात्रा' में नए अनुभव जुड़े

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 28, 2026, 11:26 AM
शनचो-23 के अंतरिक्ष यात्रियों की 'अंतरिक्ष व्यावसायिक यात्रा' में नए अनुभव जुड़े

बीजिंग, 28 जून (आईएएनएस)। शनचो-23 मानवयुक्त अंतरिक्ष के चालक दल का कक्षा में एक माह का प्रवास पूरा हो गया है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगों को स्थिरता से आगे बढ़ाने के साथ-साथ, चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने 'अंतरिक्ष व्यावसायिक यात्रा' के कई नए अनुभव भी हासिल किए हैं।

चालक दल ने अंतरिक्ष चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड जांच, कक्षीय मस्तिष्क तरंग परीक्षण पूरे किए, और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण भौतिक विज्ञान प्रयोग मॉड्यूल की स्थापना एवं रखरखाव का कार्य किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने पारंपरिक चीनी चिकित्सा चार-निदान उपकरण के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी की, सक्रिय रूप से कक्षीय व्यायाम किया, और सामग्री व्यवस्था जैसे दैनिक कार्य पूरे किए।

इसके अलावा, अंतरिक्ष यात्रियों ने "अंतरिक्ष घर" में अंतरिक्ष अवन का उपयोग करके भोजन तैयार किया, जिससे व्यस्त वैज्ञानिक शोध कार्यों में जीवन का स्पर्श जुड़ गया। इससे मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में कार्य और जीवन के संतुलन का एक नया रूप प्रदर्शित हुआ है।

(साभार – चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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