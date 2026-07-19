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शांगहाई में एआई सिक्योरिटी गवर्नेंस की कई उपलब्धियां जारी हुईं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 19, 2026, 02:45 PM
शांगहाई में एआई सिक्योरिटी गवर्नेंस की कई उपलब्धियां जारी हुईं

बीजिंग, 19 जुलाई (आईएएनएस)। 19 जुलाई को, 2026 विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के दौरान, शांगहाई में फ्रंटियर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंट एजेंट सिक्योरिटी मंच हुआ, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा के क्षेत्र में कई ज़रूरी रिपोर्ट और नतीजे जारी किए गए, और ताज़ा एआई जोखिम प्रबंधन और ग्लोबल इंडस्ट्रियल गवर्नेंस पर गहन चर्चा हुई।

फोरम में तीन मुख्य थीम पर फोकस किया गया: "कटिंग-एज एआई रिस्क मॉनिटरिंग," "इंटेलिजेंट एजेंट के भाग जाने का रिस्क और इमरजेंसी मैनेजमेंट," और "कटिंग-एज एआई रिस्क मैनेजमेंट और ग्लोबल नज़रिया," जिसमें कई महत्वपूर्ण भाषण और गोलमेज चर्चाएं शामिल थीं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, चीनी और विदेशी शीर्ष एआई कंपनियां, जाने-माने इंटरनेशनल थिंक टैंक, और देश के रिसर्च संस्थानों के जाने-माने विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की।

फोरम में पांच अहम शोधों के नतीजे दिखाए गए, जो तकनीकी टूल्स और टियर वाले स्टैंडर्ड से लेकर आपात प्रतिक्रिया योजना और इंडस्ट्री-वाइड एनालिसिस तक, एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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