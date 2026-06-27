शोएब अख्तर के बड़े भाई के जनाजे में शामिल हुआ लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, भारत को दे चुका है धमकी

नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे पर विवाद खड़ा हो गया है। अंतिम संस्कार में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उपप्रमुख सैफुल्लाह कसूरी समेत संगठन के कई वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है।

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शाहिद अख्तर का 24 जून को निधन हो गया और उन्हें इस्लामाबाद के एच-8 कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में सैफुल्लाह कसूरी और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई अन्य लोग अंतिम संस्कार की नमाज में मौजूद दिखाई दिए।

समारोह में देखे गए लोगों में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) के अध्यक्ष इनाम उर रहमान भी थे, जिसे बड़े पैमाने पर लश्कर-ए-तैयबा का पॉलिटिकल फ्रंट माना जाता है। पीएमएमएल को यूएन द्वारा आतंकवादी घोषित हाफिज सईद ने तब बनाया था जब उसके पहले के संगठनों पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रतिबंध लगे थे। इन संगठनों में जमात-उद-दावा (जेयूडी) और मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) शामिल थे।

शाहिद अख्तर की अंतिम विदाई के दौरान लश्कर के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने एक बार फिर पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सदस्यों की मौजूदगी की ओर ध्यान खींचा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना प्रतिबंधित आतंकी समूहों को मिलने वाली ऑपरेशनल जगह और देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में उनके प्रभाव को लेकर चिंता को दिखाती है।

लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ कसूरी ने बार-बार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं और अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भड़काऊ भाषणों से जुड़े रहे हैं, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे।

हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया और पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। खबर है कि इस ऑपरेशन में मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर समेत कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा रावलपिंडी से लेकर सुक्कुर तक मिलिट्री ठिकानों पर भी हमला किया गया।

इस ऑपरेशन ने लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान के दूसरे आतंकी समूहों की गतिविधियों पर काफी असर डाला, हालांकि तब से कसूरी भारत के खिलाफ धमकियां देता रहा है, जिसमें समुद्री रास्ते से मुंबई जैसे दूसरे आतंकी हमले की चेतावनी भी शामिल है।

इस साल फरवरी में सामने आए एक वीडियो में कसूरी ने भारत को खुलेआम धमकी दी थी और दावा किया था कि जमीन, हवा या समुद्र में दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने भारत पर "वॉटर टेररिज्म" करने का भी आरोप लगाया।

यह साफ तौर पर नई दिल्ली के सिंधु जल संधि को रद्द करने के फैसले को लेकर आई प्रतिक्रिया थी और चेतावनी दी कि कश्मीर में बढ़ते दबाव का जवाब दूसरी जगहों पर अशांति से मिलेगा।

शोएब अख्तर ने 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। वह पाकिस्तान के सबसे जाने-माने स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों में से एक हैं और वह कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के लिए क्रिकेट कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी