शी चिनफिंग ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से बातचीत की

बीजिंग, 28 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग के जन वृहद भवन में चीनी की यात्रा पर आए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से बातचीत की।

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शी चिनफिंग ने कहा कि स्लोवाकिया नए चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक है और दोनों देशों के बीच मित्रता गहरी जड़ें जमा चुकी है और फल-फूल रही है। 2024 में, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों से आपसी विश्वास और गहरा हुआ है, सहयोग की फलदायी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और लोगों के दिलों में पारंपरिक मित्रता की जड़ें मजबूत हुई हैं। चीन स्लोवाकिया के साथ मिलकर पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक विश्वास, समानता, समान लाभ, स्थिरता और लचीलेपन पर आधारित रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए तैयार है, ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके।

शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि अगले चरण में दोनों पक्ष चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पहला, आपसी रणनीतिक विश्वास को मजबूत करना और एक-दूसरे का दृढ़ता से समर्थन करना। दूसरा, आपसी लाभ वाले सहयोग को गहरा करना और साझा विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाना और पारंपरिक मित्रता को कायम रखना। चौथा, अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखना और वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाना।

पेलेग्रिनी ने कहा कि स्लोवाकिया राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व में चीन की उल्लेखनीय विकास उपलब्धियों की अत्यधिक सराहना करता है, चीन की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने तथा आधुनिकीकरण को निरंतर आगे बढ़ाने की क्षमता की प्रशंसा करता है, जो अनुकरणीय है। स्लोवाकिया दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है, एक-चीन सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है, और आपसी विश्वास बढ़ाने, सहयोग को मजबूत करने, चीन के साथ मित्रता को गहरा करने, सहयोग के नए क्षेत्रों का विस्तार करने और व्यापार और अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोबोटिक्स और नई ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अधिक फलदायी परिणाम प्राप्त करने के लिए तत्पर है, ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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