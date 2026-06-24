शी चिनफिंग ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए ठोस उपायों का आह्वान किया

बीजिंग, 24 जून (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बुधवार को पूर्वी चीन के शानतोंग प्रांत के तेचोउ शहर का निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिकीकरण को गति देने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया है।

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शी ने कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का आधुनिकीकरण चीन के समग्र आधुनिकीकरण की प्रगति और गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि सभी पहलुओं में बेहतर कार्य करने के लिए ठोस कदम उठाएं, कृषि उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें, अनाज जैसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करें, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रहने योग्य, कार्य-योग्य और सुंदर गांवों के निर्माण को बढ़ावा दें और बड़ी संख्या में किसानों को उनकी लगन और बुद्धिमत्ता से बेहतर जीवन बनाने के लिए मार्गदर्शन करें।

यह ग्रीष्म ऋतु में बुवाई का मौसम है, और खेतों में व्यस्तता का माहौल है। उस दिन सुबह, शी चिनफिंग ने तेचोउ शहर के प्येनलिन कस्बे के पूर्वी य्वीच्या गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रीष्मकालीन उत्पादन, गेहूं की कटाई, मक्का की बुवाई और कृषि उत्पादक सामग्री आपूर्ति के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने एकीकृत जल और उर्वरक सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए कृषि भूमि में सिंचाई नहरों का दौरा किया, और फिर बड़े पैमाने पर अनाज उत्पादकों, कृषि मशीनरी संचालकों और कृषि तकनीशियनों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत करने के लिए खेतों में गए। शी चिनफिंग को यह जानकर खुशी हुई कि इस वर्ष प्रति म्यू गेहूं की पैदावार में फिर से वृद्धि हुई है और मक्का की बुवाई शीघ्रता से और बिना किसी देरी के की जा रही है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनाज और अन्य महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना कृषि उत्पादन के लिए सर्वोपरि है। अनाज उत्पादन के लिए सभी सहायक नीतियों को लागू करना, कृषि उत्पादक सामग्री की आपूर्ति और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, उन्नत और उपयुक्त किस्मों, प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, पैदावार और दक्षता में लगातार वृद्धि करना और पूरे वर्ष बंपर फसल के लिए प्रयास करना आवश्यक है।

इसके साथ ही, शी चिनफिंग ने यह भी कहा कि कृषि अवसंरचना में सुधार करना, उच्च-मानक कृषि भूमि निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, जल संरक्षण और कृषि दक्षता को बढ़ावा देना, मौसम पूर्वानुमान और आपदा निगरानी एवं पूर्व चेतावनी को मजबूत करना, तथा कृषि आपदा रोकथाम, शमन और राहत क्षमताओं को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है।

इसके बाद, शी चिनफिंग ने प्येनलिन कस्बे के पश्चिमी य्वीच्या गांव, जिसे "राष्ट्रीय सभ्य ग्राम" से सम्मानित किया गया है, का दौरा किया। जहां उन्होंने गांव के पार्टी और जन सेवा केंद्र का दौरा किया, गांव के पार्टी संगठन के निर्माण और सुविधाजनक सेवाओं के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी ली, क्षेत्रीयकरण के माध्यम से ग्रामीण पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के स्थानीय दृष्टिकोण के बारे में जाना और कृषि व सहायक उत्पादों के प्रदर्शन का निरीक्षण किया। शी चिनफिंग ने आशा व्यक्त की कि ग्राम पार्टी संगठन पार्टी निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका का और अधिक लाभ उठाएंगे, ग्रामीणों के उत्साह को पूरी तरह से जुटा कर रहने योग्य, व्यापार अनुकूल और सुंदर गांवों के निर्माण को बढ़ावा देने में लगातार नई सफलताएं प्राप्त करेंगे।

गांववासी य्वी शिनहुई के घर पर शी चिनफिंग ने फर्नीचर को देखा, परिवार के साथ बैठकर बातचीत की और उनके रोजगार और आय, बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह भी विस्तार से जाना कि कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों से संबंधित पार्टी की नीतियां पूरी तरह से लागू की गई हैं या नहीं।

उन्होंने कहा कि कार्य मूल्यांकन के सही दृष्टिकोण को स्थापित करना और उसका अभ्यास करना अंततः जनता के हित में ही निहित है। पार्टी के अधिकांश सदस्यों और कार्यकर्ताओं को लोक सेवक के रूप में अपनी जागरूकता को मजबूत करना चाहिए, जनता के प्रति गहरा स्नेह विकसित करना चाहिए, अधिक से अधिक अच्छे कार्य करने चाहिए, व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, तथा जनता की संतुष्टि, खुशी और सुरक्षा की भावना को वास्तव में बढ़ाना चाहिए।

जब शी चिनफिंग गांव से रवाना हुए, तो गांव वासियों ने गर्मजोशी से उन्हें विदा किया। शी चिनफिंग ने उनसे कहा, "1 जुलाई (सीपीसी स्थापना दिवस) नजदीक आ रही है, और हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। 105 वर्षों से, हमारी पार्टी ने पूरे देश में सभी जातीय समूहों के लोगों को एकजुट किया है और निरंतर संघर्ष में उनका नेतृत्व किया है, जिससे इतिहास और जनता के लिए गौरवान्वित करने वाली महान उपलब्धियां हासिल हुई हैं।"

शी चिनफिंग का कहना है कि अब हम एक आधुनिक समाजवादी देश के निर्माण की नई यात्रा पर अग्रसर हैं। हमें इस नई लंबी यात्रा पर एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना चाहिए, और बेहतर जीवन के लिए जनता की आकांक्षाओं को निरंतर पूरा करने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कामना व्यक्त की कि पार्टी के नेतृत्व में ग्रामीण लोग एक अधिक सुंदर घर का निर्माण करें और अधिक बेहतर जीवन जिएं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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