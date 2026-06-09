शी चिनफिंग ने कनाडा की नई गवर्नर जनरल को बधाई संदेश भेजा

बीजिंग, 9 जून (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 8 जून को कनाडा की नई गवर्नर जनरल लुईस आर्बर को बधाई संदेश भेजा।
उन्होंने अपने संदेश में कहा कि चीन-कनाडा सम्बंध का स्वस्थ व स्थिर विकास दोनों देशों के समान हित में है और विश्व शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए लाभदायक भी है। मैं चीन-कनाडा संबंध के विकास को बड़ा महत्व देता हूं और गवर्नर जनरल लुईस आर्बर के साथ समान कोशिश कर पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभ तथा मतभेद को दरकिनार कर समानता ढूंढने की भावना के साथ चीन-कनाडा नई किस्म वाली रणनीतिक साझेदारी के स्वस्थ, स्थिर तथा सतत विकास को आगे बढ़ाने को तैयार हूं ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक कल्याण मिले।