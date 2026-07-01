शी चिनफिंग ने बाढ़ नियंत्रण व सूखा राहत कार्यों के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की

बीजिंग, 1 जुलाई (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो ने 30 जून को बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत कार्यों का अध्ययन और कार्यान्वयन करने के लिए एक बैठक आयोजित की। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी चिनफिंग ने बैठक की अध्यक्षता की।

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बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इस वर्ष मुख्य बाढ़ के मौसम के दौरान चीन में चरम मौसम और जलवायु संबंधी घटनाएं अधिक बार होंगी, जिससे सूखा और बाढ़ दोनों ही चिंता का विषय हैं। सभी क्षेत्रों और संबंधित विभागों को बाढ़ नियंत्रण, सूखा राहत और आपदा राहत में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों के जीवन की सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, निगरानी और पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार किया जाना चाहिए, और बड़े पैमाने पर हताहतों को रोकने के लिए लोगों को तुरंत और निर्णायक रूप से सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जाना चाहिए।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि त्वरित और कुशल आपातकालीन बचाव और आपदा राहत कार्य करना, बलों, उपकरणों और सामग्रियों की तैयारी में और सुधार करना, समग्र योजना और पूर्व-तैयारी को मजबूत करना और चरम स्थितियों में बचाव क्षमता में सुधार करना आवश्यक है।

बैठक में सीपीसी समितियों और सभी स्तरों की सरकारों से सीपीसी केंद्रीय समिति के निर्णयों और योजनाओं को गंभीरता से लागू करने और बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत के लिए उत्तरदायित्व प्रणाली को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया गया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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