शी चिनफिंग ने ब्राजील के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की

बीजिंग, 27 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सोमवार की सुबह ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के अनुरोध पर उनसे फोन पर बातचीत की।

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शी चिनफिंग ने कहा कि हाल के वर्षों में, साझा भविष्य वाले चीन-ब्राजील समुदाय के निर्माण और दोनों देशों की विकास रणनीतियों के समन्वय ने सकारात्मक प्रगति की है, जिससे दोनों देशों के विकास और उनकी जनता के कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अशांत अंतरराष्ट्रीय स्थिति में बहुमूल्य स्थिरता डाली गई है। इस वर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ और चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है, जबकि ब्राजील भी महत्वपूर्ण घरेलू राजनीतिक एजेंडा का सामना कर रहा है। चीन साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए ब्राजील के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर है।

लूला ने कहा कि ब्राजील और चीन ने एक अधिक न्यायपूर्ण विश्व और अधिक टिकाऊ ग्रह के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में सकारात्मक प्रगति की है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग तेजी से विकसित हुआ है, द्विपक्षीय व्यापार नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है और 'ब्राजील-चीन सांस्कृतिक वर्ष' की गतिविधियों ने दोनों देशों के बीच मित्रता के लिए जनमत को और मजबूत किया है। ब्राजील कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऊर्जा एवं खनिज जैसे क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए तत्पर है और द्विपक्षीय सहयोग को अधिक विविध और फलदायी बनाने के लिए अधिक चीनी कंपनियों के निवेश का स्वागत करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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