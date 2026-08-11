नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारत सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (आईएसआई) समर्थित तत्व कोई नापाक हरकत कर सकते हैं।

Read More

स्वतंत्रता दिवस से पहले मिली कई खुफिया रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान केवल सीमा क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि देश के अंदर भी किसी बड़े हमले की कोशिश कर सकता है।

इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के एक अधिकारी ने बताया क‍ि आईएसआई को लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों का पूरा ध्यान, खासकर दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में, 15 अगस्त के समारोहों पर केंद्रित रहेगा।

अधिकारी ने कहा, "आईएसआई इसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और स्वतंत्रता दिवस के दिन या उससे पहले किसी बड़ी कार्रवाई का प्रयास कर सकती है।"

उन्होंने बताया कि ऐसे तत्व सबसे पहले जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करेंगे।

इसके अलावा बांग्लादेश सीमा के रास्ते भी आतंकवादियों को भारत में भेजने के प्रयास हो सकते हैं। साथ ही आईएसआई की नजर ऐसे दूसरे दर्जे के शहरों (टियर-2 शहरों) पर भी है, जहां मेट्रो शहरों की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत कम कड़ी होती है।

एक अधिकारी ने कहा कि सीमा पार से मिले कुछ इंटरसेप्ट संकेत देते हैं कि आईएसआई पर इस समय काफी दबाव है। पाकिस्तान कब्‍जे वाले कश्मीर (पीओके) और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में चल रही उथल-पुथल के कारण पाकिस्तान की व्यवस्था दबाव में है।

अधिकारी के अनुसार, पाकिस्तान किसी बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने का रास्ता तलाश रहा है।

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पंजाब, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। परंपरागत रूप से ये वे इलाके रहे हैं जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी निशाना बनाने की कोशिश करती रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन जगहों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण किसी हमले को अंजाम देना आईएसआई के लिए आसान नहीं होगा।

एक अन्य अधिकारी ने चेतावनी दी कि एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए आईएसआई झूठी चेतावनियां भी फैला सकती है। कई इंटरसेप्ट्स में यह संकेत मिला है कि दिल्ली या कश्मीर में बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है।

अधिकारी ने कहा कि ऐसी कई खुफिया जानकारियां सीधे कार्रवाई के लायक नहीं होतीं। यह अक्सर ध्यान भटकाने की रणनीति का हिस्सा होती हैं, जबकि वास्तविक हमला किसी दूसरी जगह की योजना के तहत किया जा सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सीमाओं पर निगरानी बनाए रखना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सीमा सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां इन सीमाओं को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, क्योंकि आईएसआई सबसे ज्यादा दखल देने की कोशिश इन्हीं इलाकों में कर सकती है।

पाकिस्तान से लगने वाली पश्चिमी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 'ऑपरेशन अलर्ट' शुरू किया है। 10 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा और इसमें बीएसएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। यह कदम आईएसआईकी संभावित गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद उठाया गया है।

--आईएएनएस

एवाई/एएस