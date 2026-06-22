स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान की बातचीत रात तक चली, परमाणु, होर्मुज और लेबनान के मुद्दे पर हुई चर्चा

बर्गेनस्टॉक (स्विट्जरलैंड), 22 जून (आईएएनएस)। अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को स्विट्जरलैंड में रविवार देर रात तक बातचीत जारी रही। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है और भरोसा जताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा शुरू की गई बातचीत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट और लेबनान में नाजुक सीजफायर पर भी बातचीत जारी है।

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एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, “हमें अब भी उम्मीद है कि वे बातचीत जारी रखेंगे।” इससे पहले वेंस ने कहा कि लेक ल्यूसर्न के पास बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में बातचीत के पहले दिन ही दोनों पक्षों ने काफी तरक्की कर ली है।

वेंस ने बैठक में प्रवेश करने से पहले कहा, "पिछले कुछ घंटों में हमने पहले ही काफी प्रगति की और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले घंटों में और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे।"

वार्ता में शामिल एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक की तरफ से बाद में दिए गए एक बयान के अनुसार, वेंस के स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल लगातार बातचीत कर रहा है।

राजदूत ने कहा, “उपराष्ट्रपति रविवार सुबह 6 बजे यहां पहुंचे और तबसे हमारा प्रतिनिधिमंडल लगातार बैठक और बातचीत में लगा हुआ है।”

अधिकारियों ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत छोड़कर चला गया है। अधिकारी ने कहा, “ये बहुत ही ज्यादा झूठी खबर है। ईरानी प्रतिनिधिमंजल अब भी यहां है और और बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है कि हम रातभर काम करते रहेंगे।”

बातचीत में कई खास मुद्दों पर फोकस किया गया है जो इस हफ्ते की शुरुआत में हुए अमेरिका-ईरान समझौते के बाद सामने आए हैं।

सीनियर डिप्लोमेट ने कहा, “चर्चा के मुद्दे में स्ट्रेट पर ईरान के कुछ कन्फ्यूजिंग मैसेज को साफ करना और स्ट्रेट को पूरी तरह से खुला रखने के लिए विवाद खत्म करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करना शामिल है।”

बातचीत में लेबनान में सुरक्षा की स्थिति पर भी बात हुई, जहां इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच फिर से लड़ाई ने बड़ी क्षेत्रीय डिप्लोमेसी के लिए खतरा पैदा कर दिया है।

अमेरिकी डिप्लोमैट ने कहा, “हमने दक्षिणी लेबनान में विवाद खत्म करने के मैकेनिज्म और सीजफायर लागू करने पर भी काम किया है।”

इससे पहले जेडी वेंस ने कहा कि वह मौजूदा तनाव के बावजूद लेबनान को स्थिर करने की कोशिशों को लेकर उम्मीद बनाए हुए हैं।

उन्होंने कहा, “बेशक, कभी-कभी इस बात पर असहमति होगी कि वहां कैसे पहुंचा जाए लेकिन लेबनान में हम जहां हैं, उसे लेकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी समाधान के लिए कई चीजें हैं लेकिन हम काम करते रहेंगे।”

सीनियर अमेरिकी डिप्लोमेट ने कहा कि दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य मुद्दे पर भी आगे बढ़े हैं।

बयान में कहा गया, “हमने परमाणु डील के सभी एलिमेंट्स पर अच्छी बातचीत की है। हम इन सभी मुद्दों पर काम करना जारी रखने और आज के काम को आगे की तकनीकी बातचीत के लिए शुरुआती बिंदु के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं।”

--आईएएनएस

केके/पीएम