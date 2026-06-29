सऊदी क्राउन प्रिंस और फ्रांस के राष्ट्रपति मौक्रों ने फोन पर की बातचीत, क्षेत्रीय घटनाक्रम को लेकर हुई चर्चा

रियाद, 29 जून (आईएएनएस)। सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इलाके और अंतरराष्ट्रीय विकास पर चर्चा की। सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) ने बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का फोन आया।

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एसपीए के अनुसार, दोनों नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन समझौते (एमओयू) के बारे में ताजा विकास की समीक्षा की। इसके साथ ही इस इलाके में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने वाले बड़े समाधान को आसान बनाने की चल रही कोशिशों पर भी बात की।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने और तनाव कम करने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशों का समर्थन करने की अहमियत पर जोर दिया।

दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग पर भी चर्चा की और आम चिंता के दूसरे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों ने 17 जून को एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे और इसका मकसद महीनों से चल रहे अपने झगड़े को खत्म करना था। फिर भी, दोनों देशों के बीच कभी-कभी झड़पें होती रहती हैं।

अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान अभी के लिए आपसी हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट पर अपने विवाद को सुलझाने के लिए मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं।

एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि दोनों पक्ष अभी के लिए पीछे हटेंगे और जहाज आसानी से आ-जा सकते हैं क्योंकि तकनीकी बातचीत जारी रहने वाली है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, असल में स्विट्जरलैंड में मंगलवार की बातचीत होनी थी और इसका मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। हालांकि, होर्मुज स्ट्रेट में नए तनाव के कारण बातचीत को दोहा में शिफ्ट कर दिया गया। इससे रणनीतिक समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग सुरक्षा को लेकर फोकस बढ़ गया है।

--आईएएनएस

केके/पीएम