'सऊदी जहाजों पर हमला हुआ तो हूती विद्रोहियों के साथ ईरान भी होगा जिम्मेदार', ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। लाल सागर में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी की है। ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे समुद्री जहाजों पर हमले जारी रखते हैं, तो अमेरिका इसके लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार मानेगा।

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अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि हूती ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूह हैं और किसी भी नए हमले की स्थिति में ईरान और हूती विद्रोहियों, दोनों के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्‍ट किया, ''एक साल पहले अमेरिका ने समुद्री व्यापार और जहाजों की आवाजाही में दखल देने के कारण हूती विद्रोहियों पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की थी। उस समय वे जहाजों पर हमला कर रहे थे। उसके बाद से अब तक और ईरान के साथ हमारे संघर्ष के दौरान भी उन्होंने काफी ज‍िम्मेदारी से व्यवहार किया है, लेकिन अब, वे फिर से वही सब शुरू कर रहे हैं। बुधवार की रात हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दो जहाजों पर गोलीबारी की।''

अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ने कहा क‍ि इस संदेश को मेरी स्पष्ट चेतावनी समझा जाए, "अगर हूती फिर ऐसा करते हैं, तो अमेरिका इसके लिए ईरान को ज‍िम्मेदार मानेगा, क्योंकि हूती ईरान के समर्थन से काम करने वाला एक प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) समूह है। ऐसी स्थिति में ईरान पर कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी और हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।"

ट्रंप ने कहा क‍ि मुझे इस बात से निराशा है, क्योंकि अब तक उन्होंने काफी समझदारी और ज‍िम्मेदारी से व्यवहार किया था।

यमन के हूती समूह ने बुधवार को लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाकर एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। हूती समूह ने दावा किया कि इन जहाजों ने हाल में घोषित हूती समूह की समुद्री पाबंदियों का उल्लंघन किया।

समूह के अल-मसीरा टेलीविजन पर दिखाए गए एक बयान में, हूती मिलिट्री के प्रवक्ता याह्या सरेआ ने कहा कि हूती सेना ने 'एन्सेलिया' और 'लैला' नाम के टैंकरों को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ-साथ ड्रोन का इस्तेमाल करके निशाना बनाया।

सरेआ ने कहा कि इन जहाजों को इसलिए निशाना बनाया गया, क्योंकि उन्होंने सऊदी पोर्ट पर आने वाले जहाजों पर हूती की सेना की ओर से लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। उन्होंने दावा किया कि हमलों से दोनों टैंकरों में आग लग गई और उन्होंने अपने मकसद को कामयाबी से हासिल कर लिया।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम