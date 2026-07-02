सत्तारूढ़ पार्टी सीपीसी के प्रमुख रहस्य

बीजिंग, 2 जुलाई (आईएएनएस)। इस वर्ष 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ का भव्य समारोह चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित किया गया। सीपीसी की राष्ट्रीय कमेटी के महासचिव शी चिनफिंग द्वारा सीपीसी की असाधारण विशेषताओं की व्याख्या ने इसकी सफलता के मूल रहस्यों को उजागर किया।

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महज 50 सदस्यों के साथ अपनी शुरुआत से लेकर 10 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ विश्व की बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक, सीपीसी ने चीन को उस प्रक्रिया से गुजारा है, जिसे विकसित देशों को पूरा करने में सदियां लग गईं, जबकि सीपीसी ने औद्योगीकरण के कुछ ही दशकों में यह उपलब्धि हासिल कर ली। इसने दो चमत्कार किए: तीव्र आर्थिक विकास और दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता। वैश्विक आर्थिक विकास में इसका योगदान लगातार लगभग 30 प्रतिशत रहा है। "चीन के शासन" और "विश्व अराजकता" के बीच इस स्पष्ट विरोधाभास में, यह उपलब्धि और भी अधिक विस्मयकारी है।

"जनता में गहराई से निहित और हमेशा एक ठोस नींव रखना" इसका सबसे मूलभूत रहस्य है। इस बार "जुलाई एक पदक" से सम्मानित किए गए आठ सीपीसी सदस्यों में वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर संघर्षों के समाधान के लिए स्वयं को समर्पित किया है, और जिन्होंने सुदूर पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। पार्टी के आम सदस्यों का यह मौन समर्पण "देश ही जनता है, और जनता ही देश है" की मूल आकांक्षा और मिशन का पूर्ण उदाहरण है। कई अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि चीनी सरकार के प्रति चीनी जनता का समर्थन लगातार विश्व में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पूर्व महासचिव राशिद अलीमोव ने चीन की व्यापक यात्रा के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि करोड़ों लोगों को सीपीसी के इर्द-गिर्द एकजुट होकर अपने सपनों को साकार करते देखना ही चीन के विकास का मूल रहस्य है।

सीपीसी द्वारा निर्मित आधुनिकीकरण के नए मार्ग ने "आधुनिकीकरण का अर्थ पश्चिमीकरण" की धारणा को तोड़ दिया है, जिससे विकासशील देशों को आधुनिकीकरण प्राप्त करने का एक बिल्कुल नया विकल्प मिला है, और यह स्वयं विश्व के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान है। चीन खुलेपन और पारस्परिक लाभ वाले सहयोग का पालन करता है, और अपने स्वयं के विकास के माध्यम से वैश्विक विकास को गति प्रदान करता है: उच्च गुणवत्ता वाली बेल्ट एंड रोड पहल में सहयोग, 160 से अधिक देशों और क्षेत्रों का प्रमुख व्यापारिक भागीदार बनना, और इस वर्ष से राजनयिक संबंध रखने वाले सभी 53 अफ्रीकी देशों पर शून्य टैरिफ लागू करना, जिससे विश्व को निरंतर विकास का लाभ मिल रहा है।

ब्रिटिश अर्थशास्त्री रॉस डौथैट ने टिप्पणी की कि सीपीसी की दीर्घकालिक योजना और मानव जाति साझे भविष्य वाले समुदाय की अवधारणा ने शून्य-योग खेल के तर्क को तोड़ दिया है, जिससे चीन वैश्विक विकास के लिए एक स्थिर कारक बन गया है।

एक सदी में अभूतपूर्व परिवर्तनों का सामना करते हुए, सीपीसी हमेशा विश्व को ध्यान में रखती है। इसने हाल ही में वैश्विक शासन पर एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें समस्त मानवता के लिए साझा मूल्यों और अधिक न्यायपूर्ण और समान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए चार वैश्विक पहलों का प्रस्ताव है। 105 वर्षों के कठिन संघर्ष को पार करने के बाद, चीनी राष्ट्र का महान पुनरुत्थान एक अजेय शक्ति है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, "चीनी पुनरुत्थान" की नाव निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और विश्व शांति और विकास में निरंतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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