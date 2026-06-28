सेशेल्स में पीएम मोदी ने कई अहम एमओयू पर किए हस्ताक्षर, यूपीआई लागू करने पर बनी सहमति

विक्टोरिया, 28 जून (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। भारत और सेशेल्स ने कृषि, एक्जिम बैंक, बाहरी अंतरिक्ष में खोज और नए सेशेल्स नेशनल हॉस्पिटल पर चर्चा के लिए ज्ञापन समझौता (एमओयू) एक्सचेंज किया।

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पीएम मोदी ने कहा, "डॉ. पैट्रिक हर्मिनी, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल और मीडिया के साथियों का धन्यवाद। हमारे इस महत्वपूर्ण स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति हार्मिनी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके द्वारा 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' से सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं, जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं।"

'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' सेशेल्स गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया एक सर्वोच्च नागरिक और पर्यावरण सम्मान है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है, जब सेशेल्स अपनी आजादी के 150 वर्ष पूरे कर रहा है। हम भारत-सेशेल्स राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जनकल्याण में बदला है।

उन्होंने कहा कि हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल्स के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। हम विश्वास करते हैं कि हिंद महासागर हमारा साझा घर है और इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि हमारी साझा जिम्मेदारी है। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। इस साल फरवरी में राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए संयुक्त विजन से हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है।

उन्होंने कहा, "आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक लचीला बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशेल्स के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारा व्यापार तो बढ़ेगा ही, इसके साथ-साथ पूर्वी अफ्रीकी और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल तकनीक दोनों देशों की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल्स के साथ साझा करेंगे।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमें खुशी है कि आज यूपीआई को सेशेल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है। विकास साझेदारी हमारे संबंधों की मजबूत पहचान रही है। भारत हमेशा की प्राथमिकताओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान हमने 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत सोशल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्किलिंग, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। सेशेल्स के मनावीय संसाधनों विकास में सहयोग भारत की विशेष प्राथमिकता रही है। मुझे खुशी है कि हम सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग में योगदान दे रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज प्रोफेशनल और टेक्निकल सेंटर की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जा रही है। हमारा विश्वास है कि यह सेंटर सेशेल्स की युवाओं के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खड़ी उतरी है। कोविड के मुस्किल समय में वैक्सीन की आपूर्ति से हमने एक मित्र के रूप में अपना दायित्व निभाया।

पीएम मोदी ने कहा, "आज जनऔषधि पर किए गए एमओयू से सेशेल्स के लोगों को क्वालिटी और उनके पहुंच तक दवाई उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के जरिए सेशेल्स के मेडिकल केयर को और सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा और क्लाइमेट एक्शन में भी हमारा सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन सहित क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग जारी रखेंगे। हम ओसियन ऑब्जर्वेशन, मरीन साइंस और कोस्टल मेनेजमेंट के भारत की विशेशज्ञत सेशेल्स के साथ साझा करेंगे।"

उन्होंने कहा कि स्पेस के क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय पर दोनों देशों में एमओयू किया गया। भारत और सेशेल्स की रक्षा और सुरक्षा एक-दूसरे से अभिन्न हैं। हम इस दिशा में अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे। भारत सेशेल्स संबंधों की असली शक्ति हमारे लोगों के जुड़ाव हैं। हमारी आज की चर्चाओं से यह संबंध और मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हम संस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे। सेशेल्स में योग और भारतीय फिल्म उद्योग की लोकप्रियाता हमारे सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती हैं। इसी भावना के साथ हम दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का प्रयास जारी रखेंगे। मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। जहां हम हर देश के पास-पास नहीं, साथ-साथ चलें। हमारे संबंधों के पिछले 50 साल गहरे विश्वास और साझा प्रगति के रहे हैं। आने वाले 50 साल इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और साझा संप्रभुता के होंगे। मैं एकबार फिर भारत के प्रति आपकी मित्रता और हमारे संबंधों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका धन्यवाद।"

--आईएएनएस

केके/वीसी