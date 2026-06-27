सेशेल्स के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, बोले- समुद्री सहयोग और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को सेशेल्स के लिए रवाना होने से पहले भरोसा जताया कि सेशेल्स की उनकी यात्रा से समुद्री सहयोग बढ़ेगा और साथ ही सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल हिंद महासागर क्षेत्र का विजन भी आगे बढ़ेगा।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सेशेल्स के लिए निकल रहा हूं, जहां मैं उनके राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लूंगा। इस साल, यह और भी खास है क्योंकि यह स्वर्ण जयंती समारोह है।"

पीएम मोदी शनिवार से सेशेल्स के तीन दिनों के राजकीय दौरे पर सेशेल्स जा रहे हैं। वे देश के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।

सेशेल्स के दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा, "रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर, मैं 27-29 जून 2026 तक सेशेल्स का राजकीय दौरा करूंगा, ताकि सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो सकूं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक "महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी" और 'विजन महासागर' का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ग्लोबल साउथ के हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता रखते हैं।

उन्होंने कहा, "इस साल, हम अपने डिप्लोमैटिक संबंध की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, जो आपसी भरोसे, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, डाइवर्सिटी के लिए सम्मान और हमारे लोगों के बीच गहरे जुड़ाव पर आधारित हैं।"

यह दौरा सेशेल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी के फरवरी 2026 में भारत आने के कुछ ही महीने बाद हो रहा है। इस दौरे के दौरान, पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और सेशेल्स नेशनल असेंबली को संबोधित करने और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है।

पीएम मोदी ने कहा कि वह सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत का इंतजार कर रहे हैं, जिसका मकसद हमेशा रहने वाली दोस्ती को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा, "हम सब मिलकर अपने लोगों की तरक्की को आगे बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।"

सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने कहा, "यह ऐतिहासिक मौका हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाले मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को दिखाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं सेशेल्स में रहने वाले भारतीय समुदाय से बातचीत करने का भी इंतजार कर रहा हूं, जो पीढ़ियों से भारत और सेशेल्स के बीच खास दोस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे दोनों देशों के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं।"

पीएम मोदी ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और गहरा करेगी, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाएगी और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल हिंद महासागर क्षेत्र के हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाएगी।"

--आईएएनएस

केके/एएस