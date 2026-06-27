विक्टोरिया, 27 जून (आईएएनएस)। तीन द‍िवसीय दौरे पर शन‍िवार को सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने गर्मजोशी से स्‍वागत क‍िया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की राजकीय यात्रा की शुरुआत में राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ विक्टोरिया स्थित 'सेशेल्स नेशनल बोटैनिकल गार्डन' का दौरा किया।

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बोटैनिकल गार्डन में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े उत्साह से विशाल कछुओं को खाना खिलाया। इनमें 194 साल के जोनाथन भी शामिल था, जिसे दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर माना जाता है।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति हर्मिनी ने गार्डन में एक पौधा भी लगाया। इसके बाद उन्होंने वहां के कर्मचारियों से मुलाकात की। कर्मचारियों ने उन्हें बोटैनिक्ल गार्डन के पेड़-पौधों और वन्यजीवों के बारे में जानकारी दी।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार दोपहर सेशेल्स पहुंचे। वह देश के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने गए हैं। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग और दोस्ती को और मजबूत करना भी है।

प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी, कई वरिष्ठ मंत्री और अन्य बड़े अधिकारी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। यह उनके सम्मान में किया गया एक खास स्वागत था।

एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वागत किया गया। इनमें कच्छ का एक पारंपरिक नृत्य भी शामिल था।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "यह शानदार सांस्कृतिक जुड़ाव है। सेशेल्स में एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान कच्छ का नृत्य भी देखने को मिला। भारत के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति को हमारी प्रवासी भारतीय समुदाय ने जिस तरह संभालकर रखा है और आगे बढ़ाया है, वह काबिले-तारीफ है।"

उन्होंने एयरपोर्ट पर मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं और भारतीय समुदाय का प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्‍स' पर लिखा, "सेशेल्स पहुंच गया हूं। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं। सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में हमारा एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। मुझे भरोसा है कि यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगी और हमारे लोगों के हित में सहयोग बढ़ाएगी।"

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम