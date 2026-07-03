सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कैफे में भीषण धमाका, 9 लोगों की मौत

दमिश्क, 3 जुलाई (आईएएनएस)। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कैफे में भीषण धमाके में 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। सीरिया के गृह मंत्रालय की ओर से बीती रात ये जानकारी दी गई कि मध्य दमिश्क के एक कैफे में धमाका हुआ और 9 लोगों की मौत हो गई।

Read More

अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, लगभग एक किलोग्राम वजन वाले एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से धमाका किया गया, जिसमें धातु के टुकड़े भरे हुए थे। स्थानीय समयानुसार दोपहर तीन बजे विस्फोट किया गया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह धमाका डिवाइस हिजाज इलाके में अल-नस्र स्ट्रीट पर स्थित एक कैफे के अंदर किया गया। यह जगह जस्टिस पैलेस से पश्चिम की ओर लगभग 70 मीटर दूर है।

अधिकारियों ने बताया कि धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा बल और इमरजेंसी टीमें एक्टिव हुईं। घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिले इसके लिए टीमों की ओर से कार्रवाई शुरू की गई। उनकी ओर से यह भी बताया गया कि धमाके की परिस्थितियों का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

इससे पहले गुरुवार को, सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी एसएएनए ने इमरजेंसी अधिकारियों के हवाले से बताया कि सभी घायलों को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है।

धमाके की जिम्मेदारी किसी समूह की ओर से नहीं लिया गया है, फिर भी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट सुरक्षा की कमी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद नई सरकार पूरे सीरिया पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान इस्लामिक स्टेट अपने स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय कर रहा है, नए लड़ाकों को भर्ती कर रहा है और हथियारों को दूसरी जगहों पर पहुंचा रहा है।

इससे पहले जून में, सरकारी समाचार एजेंसी की ओर से जानकारी दी गई थी कि उत्तरी सीरिया के अलेप्पो प्रांत में अज्ञात लोगों ने सीरिया के दो सैनिकों की हत्या कर दी। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से एसएएनए ने बताया कि इन दोनों सैनिकों को अलेप्पो के उत्तर-पूर्वी ग्रामीण इलाके में मंबिज शहर के पास निशाना बनाया गया था।

यह घटना सीरिया के नए अंतरिम प्रशासन के तहत सैन्य कर्मियों को निशाना बनाकर किए गए हमलों और घात लगाकर किए गए हमलों की शृंखला में सबसे ताजा घटना है। इससे पहले 11 मई को उत्तर-पूर्वी सीरिया के हसाका प्रांत के ग्रामीण इलाके में एक बस पर हमले के दौरान दो सैनिक मारे गए थे।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाल ही में सीरियाई सैन्य बलों के सदस्यों पर हुए हमलों में इस्लामिक स्टेट का हाथ हो सकता है। ये सैन्य बल 2024 के अंत में पिछले सीरियाई प्रशासन के पतन के बाद बनाए गए थे।

--आईएएनएस

एसडी/एएस