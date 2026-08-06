सीपीसी लगातार हो रही मजबूत

बीजिंग, 6 अगस्त (आईएएनएस)। इस साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ है। किसी देश पर शासन करने के लिए पहले पार्टी पर शासन करना जरूरी है। जब पार्टी आगे बढ़ेगी, तभी देश मजबूत होगा।

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शी चिनफिंग से केंद्रित सीपीसी की केंद्रीय समिति के नेतृत्व में नए युग में पार्टी के निर्माण में नई प्रगति हासिल हुई। 15वीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल में 1 जुलाई को सीपीसी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समारोह राजधानी पेइचिंग स्थित जन वृहद भवन में आयोजित हुआ।

महासचिव शी चिनफिंग ने '1 जुलाई पदक' पाने वालों को पदक प्रदान किया। इसके साथ उत्कृष्ट पार्टी सदस्यों, उत्कृष्ट पार्टी कार्यकर्ताओं और उत्कृष्ट पार्टी संगठनों को भी पुरस्कार दिया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी सदस्य जनता से जुड़े रहते हैं, जनता पर भरोसा करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत से वफादारी और समर्पण की व्याख्या की।

105 सालों के निरंतर प्रयास के बाद सीपीसी के सदस्यों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो चुकी है और जमीनी स्तर के पार्टी संगठनों की संख्या 54 लाख से ज्यादा है। सीपीसी दुनिया में सबसे बड़ी सत्तारुढ़ पार्टी बन गई है और चीनी लोगों व चीनी राष्ट्र की सबसे विश्वसनीय रीढ़ है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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