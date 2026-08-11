स्पेन: पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने उमड़ेंगे सैलानी, प्रशासन को जंगल की आग बढ़ने का सता रहा डर

मैड्रिड, 11 अगस्त (आईएएनएस)। सूर्य ग्रहण देखने के इरादे से स्पेन में बड़ी संख्या में सैलानियों के जुटने की संभावना है। तैयारियां जारी हैं, लेकिन इस उत्साह के बीच प्रशासन के सामने एक बड़ी चिंता भी खड़ी हो गई है। आशंका है कि इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देखने आने वाली भारी भीड़ से देश में पहले से मौजूद जंगल की आग का खतरा और बढ़ सकता है।

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12 अगस्त को होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए स्पेन के उत्तरी हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। स्पेन के वित्त मंत्रालय को अनुमान है कि इस दौरान करीब 4.6 लाख अतिरिक्त विदेशी पर्यटक देश में आ सकते हैं। इनके साथ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी काफी बढ़ने की आशंका है।

पर्यावरण मंत्री सारा एगेसेन ने देश के दक्षिण में नीबला के दौरे पर कहा, "पेड़-पौधे बहुत ज्यादा सूखे हैं और छोटी सी चिंगारी या लापरवाही से जंगल में भयानक आग लग सकती है।" नीबला स्पेन में हाल ही में लगी आग की जगह है।

एल पाइस दैनिक के अनुसार, चिंता की वजह सिर्फ पर्यटकों की संख्या नहीं है। स्पेन इस समय भीषण गर्मी और लंबे समय से जारी सूखे की मार झेल रहा है। जुलाई 2026 देश के इतिहास का सबसे गर्म और सबसे सूखा जुलाई रहा। जमीन और वनस्पतियां इतनी सूखी हैं कि छोटी-सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है।

देश पहले ही इस साल भीषण जंगल की आग से जूझ रहा है। हजारों हेक्टेयर जमीन आग की चपेट में आ चुकी है और कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। ऐसे में ग्रहण के दौरान ग्रामीण और जंगल वाले इलाकों में अचानक बढ़ने वाली भीड़ प्रशासन के लिए नई चुनौती बन सकती है।

पुलिस का अनुमान है कि बुधवार को लगभग 1.5 मिलियन अतिरिक्त कार यात्राएं की जाएंगी, और ऐसी आशंका है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आग भड़कती है तो पर्यटकों की बड़ी संख्या और उनके वाहन दमकल और बचाव दलों को मौके तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। एहतियातन सूखी वनस्पति के करीब पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही बारबेक्यू और आतिशबाजी पर भी पाबंदी लगाई गई है। कुछ प्राकृतिक पार्कों और पैदल रास्तों को भी अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है।

सूर्य ग्रहण का रास्ता स्पेन के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरेगा और कई प्रमुख स्थानों पर लोग इसे देखने के लिए जुटेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने उत्तर-पश्चिम स्पेन के छोटे से गांव विलालिबाडो में रोमनस्क्यू चर्च के पास चार हाई-पावर टेलिस्कोप लगाए हैं, जहां से 10 मिलियन से ज्यादा दर्शकों के लिए ग्रहण का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

नासा ने लगभग एक साल तक ग्रहण देखने के लिए सही जगह की तलाश करने के बाद, उस गांव को चुना जिसकी दशकों तक किसी ने सुध नहीं ली थी।

--आईएएनएस

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