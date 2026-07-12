सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन पर ट्रंप ने जताया दुख, बोले- परिवार के सदस्य जैसे थे

वॉशिंगटन, 12 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। शनिवार की शाम को उनका निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। ट्रंप ने उनके न‍िधन पर शोक व्‍यक्‍त क‍िया। ग्राहम के दफ्तर के मुताबिक, वह कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन से लौटे थे।

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ट्रंप ने एनबीसी न्‍यूज से कहा कि उन्होंने ग्राहम के निधन से कुछ समय पहले उनसे बात की थी। यूक्रेन से लौटने के बाद ग्राहम ने उन्हें सेव अमेरिका एक्ट पर चर्चा करने के लिए फोन किया था।

ट्रंप ने कहा, “वह थोड़ा थके हुए लग रहे थे, लेकिन बिल्कुल ठीक थे। थकान होना भी स्वाभाविक था।” उन्होंने कहा क‍ि वह मेरे लिए परिवार के सदस्य जैसे थे। यह मेरे लिए बहुत दुखद है।

ट्रंप ने ग्राहम को हर मायने में अलग बताया और कहा कि वह ऐसे नेता थे जो अलग-अलग राजनीतिक दलों के लोगों के साथ भी मिलकर काम कर सकते थे।

उन्होंने कहा क‍ि वह अपने देश से बहुत प्यार करते थे और देश के लिए पूरी ताकत से लड़ते थे।

एफबीआई (एफबीआई) के निदेशक काश पटेल ने ग्राहम को 'समर्पित जनसेवक, देश के मजबूत रक्षक और सच्चे देशभक्त' बताया। उन्होंने कहा कि एफबीआई स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रही है और जरूरत के सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

उनके निधन पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ विदेशों से भी श्रद्धांजलि दी गई।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने याद किया कि यूक्रेन को फंड देने के मुद्दे पर उनकी ग्राहम से कई बार बहस हुई थी। बाद में उन्हें पता चला कि ग्राहम चुपचाप उस रेल कानून का समर्थन कर रहे थे, जो उनके लिए बहुत अहम था।

वेंस ने कहा क‍ि वह जिन बातों पर विश्वास करते थे, उनके लिए पूरी ताकत से लड़ते थे। और जब जरूरत पड़ती थी तो आपके लिए भी पूरी तरह खड़े हो जाते थे।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ग्राहम को 'देशभक्त और समर्पित जनसेवक' बताया। उन्होंने कहा कि ग्राहम ने कई दशकों तक साउथ कैरोलाइना और पूरे अमेरिका की सेवा की।

साउथ कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने कहा कि ग्राहम ने अपने राज्य के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, “सेना में अपनी सेवा और सार्वजनिक जीवन के दौरान उन्होंने अमेरिका और आजादी में विश्वास रखने वाले उसके सहयोगी देशों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दिया।”

सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के व्हिप डिक डर्बिन ने कहा कि पिछले हफ्ते तुर्किये में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में वह ग्राहम के साथ थे। उस समय ग्राहम यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए सीनेट की रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहे थे।

डर्बिन ने कहा, “एक दिन वह रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत नेता होते थे और अगले दिन दोनों दलों के बीच मिलकर काम करने वाले भरोसेमंद साथी। उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता था। वह कभी सस्ती राजनीति नहीं करते थे।”

वर्जीनिया से डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वॉर्नर ने ग्राहम को राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों का मजबूत समर्थक बताया। उन्होंने कहा, “सालों में कई मुद्दों पर हमारी राय अलग रही, लेकिन मुझे कभी उनके देशप्रेम या जनता की सेवा के प्रति उनकी निष्ठा पर शक नहीं हुआ।”

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के बड़े पैमाने पर हमले की शुरुआत के बाद ग्राहम दस बार यूक्रेन आए थे। पिछले एक हफ्ते में दोनों की दो बार मुलाकात हुई थी।

जेलेंस्की ने कहा क‍ि अमेरिका और दुनिया ने एक दृढ़ नेता को खो दिया है।

लिंडसे ग्राहम पहली बार 1994 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे और 2003 में सीनेट पहुंचे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अमेरिकी वायु सेना में वकील के रूप में सेवा दी थी और बाद में उसकी रिजर्व इकाइयों में भी काम किया।

उन्होंने 2016 में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में हिस्सा लिया था। शुरुआत में वह डोनाल्ड ट्रंप के कड़े आलोचक थे, लेकिन बाद में ट्रंप के सबसे मजबूत सीनेट सहयोगियों में शामिल हो गए। इसके बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा, आव्रजन (इमिग्रेशन) और न्यायपालिका जैसे मुद्दों पर डेमोक्रेट नेताओं के साथ मिलकर काम करने की उनकी पहचान बनी रही।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी