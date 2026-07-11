साने ताकाइची सरकार की खतरनाक नीतियों के खिलाफ लगभग 1.4 लाख जापानी नागरिकों ने विरोध-प्रदर्शन किया

बीजिंग, 11 जुलाई (आईएएनएस)। टोक्यो में राष्ट्रीय संसद भवन के सामने 10 जुलाई की शाम को बड़ी संख्या में जापानी नागरिकों ने साने ताकाइची सरकार द्वारा हाल ही में पारित की गई कई खतरनाक नीतियों और विधेयकों के विरोध में प्रदर्शन किया।
आयोजकों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उस शाम लगभग 27,000 लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जबकि 1.1 लाख अन्य लोगों ने ऑनलाइन भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय संसद भवन के चारों ओर कई किलोमीटर तक फैले फुटपाथों पर कतार बनाकर "साने ताकाइची की मनमानी अब और नहीं" और "जापान को बल प्रयोग का स्थायी रूप से त्याग करना होगा" जैसे नारे लगाए और सामूहिक रूप से जापानी संविधान के अनुच्छेद 9 का पाठ किया, जिसमें प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा जनमत की अवहेलना और युद्ध का खतरा पैदा करने वाली मानी जाने वाली नीतियों के जबरन कार्यान्वयन का विरोध किया गया।
गौरतलब है कि फरवरी में हुए प्रतिनिधि सभा के चुनाव के बाद से, सत्तारूढ़ दल ने सदन में अपने बहुमत का लाभ उठाते हुए, विपक्षी दलों और समाज के विभिन्न वर्गों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए, राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना जैसे कानूनों को जबरदस्ती आगे बढ़ाया है।