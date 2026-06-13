स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय ने कहा- पीएम मोदी का दौरा सकारात्मक संकेत

ब्रातिस्लावा, 13 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के आधिकारिक दौरे से पहले भारतीय समुदाय ने बढ़ते मौकों के लिए अपनी उत्सुकता दिखाई और इस दौरे को एक सकारात्मक संकेत बताया।

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स्लोवाकिया में लगभग 18 साल से रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्य अविनाश विजय कुमार ने आईएएनएस को बताया, "यह हमारे लिए एक तरह का सौभाग्य और ऐतिहासिक पल है और हम बहुत खुश हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हमारे लिए कुछ समय निकाल रहे हैं। हमारे बहुत से लोग पहले से ही स्किल सेक्टर में काम कर रहे हैं, खासकर ऑटोमोबाइल और दूसरे सेक्टर में और भविष्य में यह और बढ़ेगा। यह बहुत अच्छा संकेत है। इससे भारतीयों के लिए और मौके बनेंगे।"

कुमार ने कहा, "हम (स्लोवाकिया में रहने वाले भारतीय) जहां भी जाते हैं, वहां हमारी अच्छी विजिबिलिटी होती है और हम अपने प्रधानमंत्री (मोदी) के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने यह किया। यह हमारे लिए गर्व का पल है।"

भारत में रहने वाले एक और सदस्य ने कहा, "हम (स्लोवाकिया में रहने वाले भारतीय) इस बात पर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें (पीएम मोदी) पूरी दुनिया में कितना सम्मान मिलता है।"

स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए नए अवसर के रास्ते खोलेगा।

राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं सोमवार को ब्रातिस्लावा में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। आपकी ऐतिहासिक यात्रा नई दिल्ली से हमारी अच्छी बातचीत को आगे बढ़ाएगी और स्लोवाकिया-भारत सहयोग के लिए नए मौके खोलेगी।"

विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने बताया कि वह 13 से 18 जून तक राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बुलावे पर स्लोवाकिया का दौरा करेंगे।

इस साल फरवरी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों भारत दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की और दोनों देशों में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी