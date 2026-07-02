सीजीटीएन सर्वे : चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी क्यों है?

बीजिंग, 2 जुलाई (आईएएनएस)। वर्ष 1936 में अमेरिकी संवाददाता एडगर स्नो ने लेखों और तस्वीरों के जरिए दुनिया को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के बारे में बताया था।
90 साल बाद चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के अधीन चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन) ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया। इसमें शामिल 41 देशों के 11,521 उत्तरदाताओं ने कहा कि 'एक मजबूत नेता' सीपीसी द्वारा उन पर छोड़ी गई सबसे गहरी छाप है।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि सीपीसी के मूल्यांकन में 'एक मजबूत नेता', 'वैश्विक स्थिरता बनाए रखने की सकारात्मक शक्ति' और 'विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधि' सबसे तीन स्थान पर रहे।
शासन प्रदर्शन के संदर्भ में सर्वेक्षण में शामिल 'वैश्विक दक्षिण' देशों के 57.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सीपीसी की शासन प्रभावशीलता की प्रशंसा की, जो विकसित देशों से 22.8 प्रतिशत अधिक है। पाकिस्तान, नाइजीरिया और वियतनाम के उत्तरदाताओं में सीपीसी के शासन प्रदर्शन पर मान्यता दर 70 प्रतिशत से अधिक है। वैश्विक नेटीजनों की नजर में बुनियादी संस्थापनों में सुधार, शिक्षा में सुधार और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी सबसे अच्छे शासन प्रदर्शन हैं।