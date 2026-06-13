रियाद में भारतीय दूतावास ने लगाया रक्तदान शिविर, भारतीय समुदाय की उमड़ी भारी भीड़

रियाद, 13 जून (आईएएनएस)। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने शनिवार को रियाद के सेंट्रल ब्लड बैंक के साथ मिलकर एक रक्त दान शिविर का आयोजन किया।
भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, “काउंसलर शारिक बद्र ने ओवरसीज इंडियन कल्चरल कांग्रेस (ओआईसीसी) द्वारा सेंट्रल ब्लड बैंक, रियाद के साथ मिलकर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया।”
भारतीय दूतावास के अनुसार, भारतीय समुदाय की भारी भीड़ ने इस पहल को सफल बनाया। दूतावास ने कहा, "भारतीय दूतावास समुदाय संगठनों द्वारा संचालित सार्थक सामाजिक और मानवीय पहलों को लगातार प्रोत्साहित और समर्थन देता रहा है। इस नेक कार्य में सहयोग देने वाले सभी दानदाताओं और स्वयंसेवकों का धन्यवाद।"
विदेश मंत्रालय के अनुसार, सऊदी अरब में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 2.74 मिलियन है, जो दोनों देशों के बीच की कड़ी है। सऊदी अरब के विकास में भारतीय समुदाय का योगदान अहम है।
कुवैत में शुक्रवार को भारतीय दूतावास ने अदन हॉस्पिटल और ब्लड बैंक में रक्त दान शिविर लगाया। दूतावास ने एक्स पर लिखा, “वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर कुवैत में भारतीय दूतावास ने ब्लड डोनर्स केरल (बीडीके) और फेडरेशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स (एफआईडी) के साथ मिलकर अदन हॉस्पिटल और ब्लड बैंक में रक्त दान कैंप लगाया।”
शिविर का उद्घाटन भारतीय राजदूत परमिता त्रिपाठी और अल अहमदी गवर्नरेट के गवर्नर शेख हमूद जाबेर अल-अहमद अल-सबाह ने किया, जिन्होंने पहले डोनर बनकर मिसाल कायम की।
दूतावास ने कहा, “दूतावास भारतीय समुदाय, डोनर्स और कार्यकर्ताओं से मिले जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देती है, जिन्होंने दया, सेवा और भारतीय-कुवैत दोस्ती की भावना को और सुनिश्चित किया।”
भारतीय राजदूत त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय समुदाय में रक्त दान करने और भारत और कुवैत दोनों की सेवा करने का जोश प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने कहा, “आज का दिन बहुत खास है। हम कुवैत में एक और रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है और यह निश्चित रूप से आखिरी भी नहीं है।”
--आईएएनएस
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