राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का तीन देशों का राजकीय दौरा, 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की करेंगी यात्रा

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के राजकीय दौरे पर जाएंगी।

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राष्ट्रपति मुर्मु 20 जुलाई 2026 को मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडू के निमंत्रण पर मोल्दोवा जाएंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का मोल्दोवा का पहला दौरा है।

अपने दौरे के दौरान, राष्ट्रपति अपनी समकक्ष माइया सैंडू से मिलेंगी और प्रतिनिधिमंडल के स्तर की बातचीत करेंगी। वह रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी। वह मोल्दोवा-भारत पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के सदस्यों के साथ भी बातचीत के साथ-साथ एक बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी।

भारत और मोल्दोवा के बीच अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। यह दौरा एक अहम और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा और दोनों देशों के संबंधों को एक बड़ी साझेदारी तक ले जाएगा। खेती, स्वास्थ्य सुविधा और फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और शिक्षा के क्षेत्रों में आपसी फायदे वाले सहयोग की अच्छी गुंजाइश है।

नॉर्थ मैसेडोनिया की प्रेसिडेंट गोरडाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मु 21-22 जुलाई 2026 तक नॉर्थ मैसेडोनिया भी जाएंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तरी मैसेडोनिया का पहला दौरा होगा।

वह राष्ट्रपति गोर्दाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के साथ द्विपक्षीय बातचीत, प्रधानमंत्री ह्रिस्टिजान मिकोस्की, असेंबली के प्रेसिडेंट से मुलाकात और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को भी संबोधित करेंगी।

वह भारत-उत्तरी मैसेडोनिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी। दोनों पक्षों की कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, विज्ञान और तकनीक, आईटी और आईटीईएस जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को गहरा करने में गहरी दिलचस्पी है।

इसके अलावा, रोमानिया के राष्ट्रपति कुसोर डैन के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 23 से 25 जुलाई 2026 तक रोमानिया जाएंगी। तीन दशकों से ज्यादा समय के बाद, यह भारत के किसी राष्ट्रपति का पहला दौरा होगा।

इस दौरे के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मु रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट के अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडीन और चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंडेनु, साथ ही रोमानिया-भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मिलेंगी।

राष्ट्रपति मुर्मु भारत-रोमानिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी।

रोमानिया यूरोपीय संघ में एक कीमती साझेदार है और भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता होने से आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।

राष्ट्रपति का तीन देशों का राजकीय दौरा यह दिखाता है कि भारत इन देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ बड़े पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को कितना महत्व देता है।

--आईएएनएस

केके/एएस