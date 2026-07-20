राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का मोल्दोवा संसद का दौरा, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर दिया जोर

चिसीनाउ, 20 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को मोल्दोवा की संसद का दौरा किया और वहां के स्पीकर इगोर ग्रोसु तथा संसदीय मित्रता समूह के सदस्यों से मुलाकात की।

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राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि भारत और मोल्दोवा के नेता दोनों देशों के बीच मजबूत, भविष्य को ध्यान में रखने वाली और आपसी लाभ वाली साझेदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे।

इस दौरान राष्ट्रपति मुर्म के साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की राज्य मंत्री निमूबेन जयंतिभाई बंभानिया और सांसद डॉ. दिनेश शर्मा तथा विजय बघेल मौजूद रहे।

इससे पहले दिन में राष्ट्रपति मुर्मु ने चिसीनाउ में स्थित स्टीफन सेल मारे सी स्फांट स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

राष्ट्रपति मुर्मु ने चिसीनाउ के राष्ट्रपति भवन में मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-मोल्दोवा संबंधों की समीक्षा की और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

बैठक से पहले राष्ट्रपति मुर्मु का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन बातचीत को 'प्रोडक्टिव' बताया और कहा कि दोनों देशों ने नए अवसरों को तलाशने तथा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने चिसीनाउ के राष्ट्रपति भवन में मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू के साथ उपयोगी द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-मोल्दोवा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। बातचीत में नए अवसरों को खोलने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई।"

राष्ट्रपति मुर्मु ने चिसीनाउ में आयोजित भारत-मोल्दोवा बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। उन्होंने मोल्दोवा की कंपनियों को भारत में निवेश और व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए देश एक पारदर्शी, भरोसेमंद और निवेश के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल उपलब्ध करा रहा है।

भारत-मोल्दोवा बिजनेस फोरम में बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि भारत साझा समृद्धि और टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को बहुत महत्वपूर्ण मानता है।

उन्होंने कहा, "भारत मोल्दोवा की कंपनियों के लिए व्यापार और कारोबार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराता है। हम एक पारदर्शी, भरोसेमंद और निवेश के अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम