राष्ट्रपति ट्रंप ने वोटर आईडी पर फिर से दिया जोर, कांग्रेस से की 'अमेरिका बचाओ अधिनियम' पास करने की अपील

वाशिंगटन, 27 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर चुनाव सुधारों की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस से 'अमेरिका बचाओ अधिनियम' पास करने और वोटरों के लिए फोटो पहचान पत्र और नागरिकता का सबूत दिखाना जरूरी करने की अपील की है।

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फेथ एंड फ्रीडम कोएलिशन के रोड टू मेजॉरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी चुनावों को बचाने के लिए यह कानून जरूरी है। अब हमें अपने अमेरिकी चुनावों को बचाने के लिए अमेरिका बचाओ अधिनियम पास करना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सुधारों में वोटर पहचान, नागरिकता की जांच और मेल-इन वोटिंग पर लिमिट शामिल होनी चाहिए। सभी वोटरों को फोटो आईडी दिखानी होगी। सभी वोटरों को नागरिकता का सबूत देना होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मेल-इन बैलेट की इजाजत सिर्फ कुछ मामलों में ही मिलनी चाहिए। हम बीमारी, विकलांगता और मिलिट्री में तैनाती या यात्रा के अलावा कोई मेल-इन बैलेट नहीं चाहते हैं। हम बहुत समझदारी से काम लेंगे।"

ट्रंप ने इस कदम का विरोध करने के लिए डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन की आलोचना की। उन्होंने अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की का नाम लिया कहा, "जहां आपको डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन मिल रहे हैं जो इस देश का बहुत बुरा कर रहे हैं, वहीं, हमारे पास कुछ रिपब्लिकन हैं जो इससे लड़ रहे हैं। अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की।"

लिसा पर दबाव बनाने की अपील करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "आपको उन्हें फोन करके कहना चाहिए कि वह काम पर लग जाएं। उन्हें वोट देना ही होगा। इसे अमेरिका बचाओ अधिनियम कहते हैं।"

ट्रंप ने कैलिफोर्निया की चुनाव प्रणाली की भी आलोचना की और दावा किया कि वहां वोटों की गिनती में बहुत ज्यादा समय लगा। उन्होंने कहा, "देखिए कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, जहां अभी भी बैलेट नहीं आए हैं। रिजल्ट अभी भी नहीं आए हैं, क्या आप यकीन कर सकते हैं, हफ्तों बाद भी गिनती पूरी नहीं हुई।"

उन्होंने अपने भाषण में बिना सबूत दिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ट्रंप ने राज्य के वोटों की गिनती प्रक्रिया की आलोचना करते हुए स्पेंसर प्रैट और स्टीव हिल्टन का जिक्र किया।

ट्रंप ने कहा, "मैंने कहा कि उन्होंने बस चुनाव में धांधली की और फिर उन्होंने स्टीव हिल्टन को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। मैंने अमेरिकी अटॉर्नी को फोन किया और कहा कि आपको इसकी जांच करनी होगी क्योंकि स्टीव हिल्टन ने बहुत अच्छा काम किया।"

ट्रंप ने कैलिफोर्निया की तुलना कोलंबिया से करते हुए कहा कि दक्षिण अमेरिकी देश ने चुनाव की रात 30 मिलियन वोटों की गिनती की।

उन्होंने कहा, "उनके पास 30 मिलियन वोट थे; शाम 9:30 बजे तक हर एक वोट की गिनती हो चुकी थी और कोई शिकायत नहीं थी।"

उन्होंने तर्क दिया कि लंबे समय तक वोटों की गिनती से हेरफेर की आशंका रहती है। ट्रंप ने इस मुद्दे को आगामी मध्यावधि चुनावों के केंद्र में रखा। उन्होंने समर्थकों से कहा कि उन्हें सामने आना होगा और उनके प्रशासन ने जो किया है उसकी रक्षा करनी होगी।

ट्रंप ने कहा, "हर किसी को बाहर निकलने और मध्यावधि चुनाव में मतदान करने की जरूरत है। हमें यह चुनाव जीतना है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है।"

प्रेसिडेंट ने बाद में भाषण में चुनाव की शिकायतों पर बात की और फिर कहा कि 2020 के चुनाव में धांधली हुई थी।

चुनाव सुधार को लेकर ये बातें धर्म, इमिग्रेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अमेरिकी आजादी की 250वीं सालगिरह पर केंद्रित एक बड़े भाषण के दौरान आईं।

--आईएएनएस

केके/एएस