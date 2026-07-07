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राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कहा- यह बड़ा उद्योग है और अमेरिका को इस पर हावी होना चाहिए

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 07, 2026, 05:10 AM
राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कहा- यह बड़ा उद्योग है और अमेरिका को इस पर हावी होना चाहिए

वाशिंगटन, 7 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टोकरेंसी को एक रणनीतिक उद्योग बताया, जिस पर अमेरिका को हावी होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि डिजिटल एसेट्स को अपनाने में नाकाम रहने पर चीन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते वित्तीय क्षेत्रों में से एक में सबसे आगे हो जाएगा।

ट्रंप अकाउंट्स प्रोग्राम के लॉन्च के मौके पर व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने क्रिप्टोकरेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस रखा और दोनों को अमेरिका के आर्थिक और तकनीकी भविष्य के लिए जरूरी बताया।

ट्रंप ने कहा, "मैं सिर्फ एक वजह से क्रिप्टो का बड़ा समर्थक हूं: अगर यह हमारे पास नहीं है, तो चीन के पास होगा और वे इसे पाना चाहेंगे। लेकिन अब वे इतनी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने क्रिप्टो पर कब्जा कर लिया है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल एसेट्स पर उनके विचार समय के साथ बदले हैं। उन्होंने कहा, "मैं इसका फैन हूं; शुरू में नहीं था, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। अपने पहले कार्यकाल में मैं सच में नहीं था, लेकिन मैं देखता था और मैंने इसे बढ़ते देखा। यह एक बहुत बड़ा उद्योग है।"

ट्रंप ने कहा कि भू-राजनीतिक कॉम्पिटिशन ने इस क्षेत्र के लिए उनके समर्थन को और मजबूत किया है।

उन्होंने कहा, "अगर हम ऐसा नहीं करते, तो चीन एक मिनट में ऐसा कर देता। यह एक बहुत बड़ा उद्योग है। बीजिंग नई टेक्नोलॉजी में फायदा उठाना चाहता था।"

उन्होंने डिजिटल एसेट्स को लेकर पिछली सरकार के नजरिए की भी आलोचना की। ट्रंप ने कहा, "बाइडेन इसके पूरी तरह खिलाफ थे लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्रिप्टो क्या है। उन्हें कोई आइडिया नहीं था। वे इसके बहुत खिलाफ थे। वे लोगों को जेल में डाल रहे थे। वे क्रिप्टो के साथ जो कर रहे थे वह बहुत बुरा था।"

ट्रंप के मुताबिक, उद्योग के तेजी से बढ़ने की वजह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्रिप्टोकरेंसी के लिए समर्थन जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा, "क्रिप्टो भी वही चीज है, अगर हम इसे नहीं करते, तो चीन इसे कर लेता। यह एक बहुत बड़ा उद्योग है।"

ट्रंप ने क्रिप्टोकरेंसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार की बड़ी रणनीति से जोड़ा और कहा कि अमेरिकी नेतृत्व बनाए रखने के लिए बिजली बनाने और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा, "हम एआई में चीन से काफी आगे हैं।" राष्ट्रपति ने कहा कि उनके प्रशासन ने कंपनियों को एआई सुविधाओं के साथ-साथ खास पावर प्लांट बनाने की मंजूरी तेजी से दी है और उद्योग की ग्रोथ के लिए बिजली को जरूरी बताया।

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अमेरिका की बिजली की जरूरतों के बारे में कहा, "उस उद्योग को पावर देने के लिए आपको इसे दोगुना से ज्यादा करने की जरूरत है।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने एआई डेवलपमेंट के लिए परमाणु ऊर्जा को एक भरोसेमंद सोर्स के तौर पर भी प्रमोट किया और कहा कि रिएक्टर तकनीक में तरक्की ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है।

--आईएएनएस

केके/एएस