राष्ट्रपति ट्रंप का दावा- गाजा में हमास, अन्य हथियारबंद समूहों के पूर्ण निरस्त्रीकरण पर हुआ समझौता

वाशिंगटन, 31 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि बोर्ड ऑफ पीस, हमास और गाजा में मौजूद सभी दूसरे हथियारबंद समूहों के पूरी तरह से हथियार खत्म करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है।

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राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "यह समझौता गाजा पर आखिरकार एक नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक जरूरी कदम है, जो फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगी।"

उन्होंने कहा, "साथ ही, इजरायल को वह सुरक्षा मिलेगी जिसका वह हकदार है और गाजा का इस्तेमाल अब आतंकी हमलों के लिए बेस के तौर पर नहीं किया जाएगा।"

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, यह समझौता तय चरण में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही हथियार खत्म हो जाएंगे, इजरायली सेना वापस चली जाएगी और इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए एक नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ काम करेगी।

उन्होंने कहा कि मिस्र, कतर और तुर्किए ने मध्यस्थ के तौर पर समझौते में मदद की। अभी तक, हमास ने समझौते की पुष्टि नहीं की है।

इस बीच, इजरायली के प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ दिखाते हुए तस्वीरें जारी कीं। एक इजरायली अधिकारी ने दोनों नेताओं की इस मुलाकात को बहुत सकारात्मक बताया।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार, उनकी बातचीत ईरान के साथ युद्ध, लेबनान से जुड़ी बातचीत और अब्राहम समझौते को बढ़ाने की कोशिशों पर केंद्रित रहने की उम्मीद थी।

उम्मीद की जा रही थी कि पीएम नेतन्याहू पिकैक्स माउंटेन पर कथित ईरानी गतिविधियों के बारे में भी इंटेलिजेंस पेश करेंगे। पिकैक्स माउंटेन एक अंडरग्राउंड जगह है जिसके बारे में माना जाता है कि यह तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी है।

राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से चिढ़े हुए नजर आए कि इजरायली पीएम ने अपनी योजना के बारे में सबके सामने संकेत दिया था।

पीएम नेतन्याहू को लेकर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, “मैंने बीबी नेतन्याहू को यह ऐलान करते सुना। मैंने कहा, ‘आप मुझे सीधे क्यों नहीं बताते? आपको दुनिया को यह ऐलान करने की क्या जरूरत है?’”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि वह तेहरान के साथ नई डिप्लोमेसी के पक्ष में हैं, जबकि इजरायल ने ईरान पर लगातार दबाव बनाने पर जोर दिया।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी