रोडमैप के तहत गाजा पर शासन करने में नागरिक और सैन्य भूमिका छोड़ेगा हमास

वॉशिंगटन, 31 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित रोडमैप के तहत गाजा पर शासन करने में अपनी नागरिक और सैन्य दोनों भूमिका छोड़ने पर हमास की ओर से सहमति दी गई है। यह रोडमैप एक चरणबद्ध शांति प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर इलाके का कंट्रोल एक फिलिस्तीनी अस्थाई (अंतरिम) प्रशासनिक व्यवस्था को सौंपा जाएगा।

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति की अपनी पहल के तहत यह प्रस्ताव घोषित किया है। यह सीजफायर से कहीं आगे जाकर हमास के गवर्निंग स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान होगा। इसके बजाय, गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल कमिटी, जो एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनी बॉडी है, ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों को देखेगी।

सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों ने कहा कि ऐसे रोडमैप पर पहली बार हमास एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को मानने के लिए सहमत हुआ है, जिसके तहत उसे अपनी गवर्निंग भूमिका छोड़नी होगी, जबकि एक नई फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी लेने की इजाजत होगी।

डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि सभी सिविलियन और सिक्योरिटी जिम्मेदारियां नेशनल कमिटी को ट्रांसफर कर दी जाएंगी, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन चलाने, जरूरी सर्विसेज बनाए रखने और गाजा पट्टी में लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए अकेली जिम्मेदार अथॉरिटी बन जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि कमिटी रिकंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले गाजा के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों का पूरा ऑडिट करे।

सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों ने कहा कि कमिटी ट्रांजिशन के दौरान इंडिपेंडेंटली काम करेगी, और रोडमैप में खास तौर पर इसके काम में पॉलिटिकल ग्रुप्स के दखल पर रोक लगाई गई है।

यह प्रपोजल 'एक अथॉरिटी, एक कानून, एक हथियार' के सिद्धांत पर बनाया गया है, जिससे गाजा में समानांतर गवर्निंग और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का वजूद खत्म हो जाएगा। रोडमैप के तहत, नेशनल कमेटी ही हथियारों को रेगुलेट करने, लाइसेंस जारी करने और पुलिसिंग पावर का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत एकमात्र बॉडी बन जाएगी।

रोडमैप ट्रांजिशन अस्थिरता को रोकने की भी कोशिश करता है। इसके लिए सभी फिलिस्तीनी ग्रुप्स को एक सिविल पीस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। इसके तहत बदला लेने वाले हमलों, मिलिट्री परेड, हथियारों से लैस प्रदर्शनों और दूसरी ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाएगी, जो अथॉरिटी के ट्रांसफर को कमजोर कर सकती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी घटनाओं पर जवाब देने की जिम्मेदारी सिर्फ नेशनल कमेटी और उसकी पुलिस फोर्स की होगी।

सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों ने कहा कि बड़ा मकसद एक ऐसा टेक्नोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, जो हमास और मौजूदा पॉलिटिकल दुश्मनी से आजादी से गाजा पर शासन कर सके। उन्होंने कहा कि ट्रांजिशनल बॉडी गाजा, वेस्ट बैंक और बड़े डायस्पोरा से फिलिस्तीनी प्रोफेशनल्स को पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स को फिर से बनाने और जरूरी सर्विसेज को बहाल करने के लिए इस्तेमाल करेगी।

अधिकारियों ने कहा कि रोडमैप में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए भविष्य की पॉलिटिकल भूमिका की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन सिर्फ तब जब वह बड़े शांति फ्रेमवर्क के तहत सोचे गए सुधारों को पूरा कर लेगी। ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान, नेशनल कमेटी फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हुए गाजा पर शासन करने के लिए जिम्मेदार रहेगी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में इस समझौते की घोषणा की, इसे "गाजा पर आखिरकार एक नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक जरूरी कदम बताया, जो फिलिस्तीनी लोगों की मदद करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगी।"

उन्होंने आगे कहा, "इस समझौते के तहत गाजा आखिरकार एक नई फिलिस्तीनी सरकार के हाथों में होगा जो अपने लोगों की सेवा करेगी।"

--आईएएनएस

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