Paris Book Festival 2026 : पेरिस पुस्तक महोत्सव में चीनी संस्कृति प्रदर्शनी का शुभारंभ

बीजिंग: फ्रांस के पेरिस पुस्तक महोत्सव में 'चीन से परिचय : चीनी संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी' का शुभारंभ हुआ।

'पुस्तकों की सुगंध से भरा चीन' विषय पर आधारित इस प्रदर्शनी में उत्कृष्ट पुस्तकों, सद्भाव और एकता की संस्कृति तथा विशिष्ट सांस्कृतिक और रचनात्मक उत्पादों के लिए अलग-अलग प्रदर्शनी क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों की 260 से अधिक प्रकार की पुस्तकें और सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।

इसका उद्देश्य नए युग में विदेशों में पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में चीन की उपलब्धियों, उसके स्वतंत्र बौद्धिक संपदा उत्पादों और सांस्कृतिक नवाचारों को उजागर करना है, साथ ही चीन और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सभ्यताओं के पारस्परिक सीख को बढ़ावा देना भी है।

उद्घाटन समारोह में उपस्थित फ्रांसीसी अतिथियों ने 'चीन से परिचय: चीनी संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी' श्रृंखला की सराहना करते हुए कहा कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान फ्रांस और चीन के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है।

पेरिस पुस्तक महोत्सव यूरोप के प्रमुख वार्षिक सार्वजनिक सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। इस वर्ष के महोत्सव में दुनियाभर से लगभग 450 प्रकाशक, 1,200 से अधिक लेखक और 1,14,000 पाठकों ने भाग लिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस