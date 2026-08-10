पूर्वी चीन में डॉल्फिन की वजह से हुई तबाही, तूफान के कमजोर होने के बाद भी खतरे की चेतावनी

बीजिंग, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्वी चीन में डॉल्फिन तूफान की वजह से भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। इसकी वजह से लाखों लोगों को इलाके से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर भेजा गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तूफान के जमीन पर पहुंचकर कमजोर होने के बाद भी खतरा बना हुआ है।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सोमवार सुबह 7 बजे तक, फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र पर कमजोर इलाकों से करीब 167,900 लोगों को निकाला जा चुका था। रविवार देर रात तक, शंघाई ने खतरे वाले इलाकों से करीब 215,600 लोगों को निकाला था।

सिन्हुआ के अनुसार, फुजियान के कुछ हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है, जिसमें निंगडे और नानपिंग शहर भी शामिल हैं और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की भी संभावना है।

तूफान की वजह से परिवहन और पर्यटन में बहुत ज्यादा रुकावट आई। फुजियान में, अधिकारियों ने 686 सड़क यात्री रूट और 658 ट्रेन सर्विस रोक दीं। कुल 234 बड़ी टूरिस्ट जगहें भी बंद कर दी गईं और दर्जनों सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रम रद्द कर दिए गए।

शंघाई में डॉल्फिन तूफान के कारण हुई मूसलाधार बारिश के बाद लेगोलैंड शंघाई रिजॉर्ट को सोमवार दोपहर कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। जिस जिले में यह रिजॉर्ट स्थित है, वहां प्रशासन ने सबसे गंभीर स्तर का बारिश अलर्ट जारी करते हुए शहर में जलभराव का अलर्ट भी जारी किया।

नेशनल मौसम विज्ञान केंद्र (एनएमसी) के अनुसार, साल का 13वां तूफान डॉल्फिन रविवार को झेजियांग प्रांत में दो बार जमीन से टकराया। चीन के नेशनल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, सोमवार को डॉल्फिन पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के तट पर दो बार लैंडफॉल करने के बाद अंदर की ओर बढ़ रहा है और इससे 10 से ज्यादा प्रांतीय स्तर के इलाकों में भारी बारिश होने की उम्मीद है।

चीन की राजधानी बीजिंग की मौसम विज्ञान ऑब्जर्वेटरी ने सोमवार सुबह ऑरेंज रेनस्टॉर्म अलर्ट जारी किया, जिसमें मंगलवार शाम से गुरुवार तक भारी से बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान है। यह डॉल्फिन के आस-पास गर्म हवा के बहाव और ठंडी हवा के प्रभाव से होगा।

उत्तरी चीन के इस शहर ने मंगलवार सुबह लेवल II बाढ़ नियंत्रण आपातकालीन प्रतिक्रिया लागू करने की योजना बनाई है। निवासियों को नदियों से दूर रहने और पहाड़ी इलाकों की यात्रा न करने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

केके/पीएम