पूर्वी अफगानिस्तान में पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, 2 गिरफ्तार

काबुल, 30 जुलाई (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत लगमान में बुधवार को पुलिस ने गैर-कानूनी रूप से हथियार रखने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया और उनके पास से हथियार व गोला-बारूद जब्त किया। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद यूनुस यूसुफजई ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

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सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने यूसुफजई के हवाले से बताया कि दोनों लोगों को दौलत शाह जिले से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनमें पांच कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल, तीन हैंड ग्रेनेड और सैकड़ों गोलियां व प्रोजेक्टाइल शामिल थे।

उन्होंने कहा कि पुलिस किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने और इलाके में बिना इजाजत हथियार रखने या ले जाने की अनुमति नहीं देती। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है।

जून में भी ऐसी ही कुछ बरामदगी हुई थी। अफगान सुरक्षा बलों ने पूर्वी पक्तिया प्रांत में हथियारों और गोला-बारूद का एक जखीरा जब्त किया था। प्रांतीय पुलिस कार्यालय ने यह जानकारी दी।

पुलिस के बयान के अनुसार, ये हथियार और गोला-बारूद पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती जिले डंड पाटन के नारी झवारा इलाके में एक सुरक्षा अभियान के दौरान बरामद किए गए।

बयान में कहा गया कि इसमें आठ कलाश्निकोव राइफल, 12 पिस्तौल, 20 कलाश्निकोव बैरल, तीन एम4 राइफल बैरल और पिस्तौल की एक हजार गोलियां शामिल थीं।

अधिकारियों ने बताया कि इन हथियारों और गोला-बारूद की अफगानिस्तान में तस्करी की जा रही थी, तभी सुरक्षा बलों ने इस खेप को रोका और जब्त कर लिया।

सुरक्षा मजबूत करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशों के तहत, अफगान सुरक्षा बलों ने हाल के महीनों में पूरे देश में हथियारों की तस्करी और सीमा पार होने वाले अन्य अपराधों के खिलाफ अभियान तेज कर दिए हैं।

एक स्थानीय सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मार्च में, अफगान सीमा बलों ने दक्षिणी कंधार प्रांत में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान 30 बेरेटा पिस्तौल जब्त की थीं।

--आईएएनएस

केआर/