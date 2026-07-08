प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी कर रहा न्यूजीलैंड, प्रवासी भारतीयों को उम्मीद 'और मजबूत होंगे द्विपक्षीय रिश्ते'

ऑकलैंड, 8 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से पहले वहां रह रहा भारतीय समुदाय काफी उत्साहित है। बुधवार को ऐसे ही कुछ प्रवासी भारतीयों ने आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। उनका मानना है कि यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी।

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उन्होंने उम्मीद जताई कि इस यात्रा से भारत और न्यूजीलैंड दोनों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे।

यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनके समकक्ष प्रधानमंत्री लक्सन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, वाणिज्य और रक्षा सहित पिछले दो वर्षों में हुई प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा होने की संभावना है।

आईएएनएस से बातचीत में भारतीय समुदाय के कई सदस्यों ने इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर अपनी खुशी जाहिर की।

एक सदस्य ने कहा कि यह दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड आ रहे हैं, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। इससे खासकर व्यापार के क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड के संबंध और मजबूत होंगे।

सालों से ऑकलैंड में रह रही एक युवती ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो युवाओं और बुजुर्गों, दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं।

उन्होंने कहा, "काफी समय बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड आ रहा है, इसलिए यह पल बेहद खास है। भारत और न्यूजीलैंड के संबंध पहले से ही मजबूत हैं। हम यहां छात्र हैं और हमें उम्मीद है कि इस यात्रा से हमारे लिए भी कुछ सकारात्मक होगा। प्रधानमंत्री मोदी की विश्वभर में अच्छी छवि है और मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी।"

भारतीय समुदाय के एक युवक ने कहा कि वह इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके गांव से हैं और वह उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के कारण दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे।

एक अन्य सदस्य ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले से ही मजबूत संबंध हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। यह यात्रा दोनों देशों के लिए लाभदायक होगी और कई नए अवसर पैदा करेगी।

एक अन्य सदस्य ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने का बेहतरीन अवसर है और उन्हें उम्मीद है कि यह यात्रा सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी।

एक अन्य प्रवासी भारतीय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का न्यूजीलैंड आना बेहद खुशी की बात है। उन्हें उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप मिल जाएगा।

मुक्त व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए भारतीय मूल की महिला ने कहा कि इससे भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई लंबित मुद्दों का समाधान होगा। यह बेहद सकारात्मक कदम है और इससे दोनों देशों, विशेष रूप से न्यूजीलैंड, को लाभ मिलेगा।

एक अन्य सदस्य ने कहा कि 40 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। यहां पूरा भारतीय समुदाय उत्साहित है और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जहां-जहां मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं, वहां दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिला है। यह समझौता केवल भारत ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा।

भारतीय समुदाय के एक अन्य सदस्य ने कहा कि यह अवसर केवल न्यूजीलैंड ही नहीं, बल्कि पूरे प्रशांत क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे लोग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत तथा उसके नागरिकों के हित में किए जा रहे उनके प्रयासों को करीब से देख सकेंगे।

--आईएएनएस

केआर/