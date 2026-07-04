प्रेसिडेंट ट्रंप उषा वेंस के पॉडकास्ट में हुए शामिल, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों को लेकर की टिप्पणी

वाशिंगटन, 4 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेकंड लेडी उषा वेंस के बच्चों के पॉडकास्ट में हिस्सा लेते हुए अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपतियों को लेकर दिलचस्प टिप्पणियां कीं। यह पॉडकास्ट शुक्रवार को जारी हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर भी हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक किया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए खास संदेश दिया।

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राष्ट्रपति ट्रंप ओवल ऑफिस में रिकॉर्ड किए गए 'स्टोरीटाइम विद द सेकंड लेडी' के एक एपिसोड में उषा वेंस के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित बच्चों की किताब 'प्रेसिडेंट्स प्ले!' पढ़ी। यह किताब अमेरिकी राष्ट्रपतियों की खेल और मनोरंजन संबंधी रुचियों पर प्रकाश डालती है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अब भी मनोरंजन के लिए पढ़ने का समय मिलता है, तो ट्रंप ने कहा, "मैं ज्यादातर अखबार पढ़ता हूं। आमतौर पर मैं अपने बारे में छपी खबरें पढ़ता हूं।"

किताब के पन्ने पलटते हुए ट्रंप ने कई पूर्व राष्ट्रपतियों का जिक्र किया। उन्होंने लिंडन बी. जॉनसन को "बहुत टफ इंसान" बताया और रोनाल्ड रीगन को "अच्छे गुणों वाला इंसान" कहा। हैरी ट्रूमैन के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस के परिसर में घूमना पसंद था।

बिल क्लिंटन का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "वह वास्तव में एक अच्छे इंसान थे। मुझे बिल क्लिंटन बहुत पसंद हैं।" वहीं, अब्राहम लिंकन की घुड़सवारी वाली एक तस्वीर देखकर उन्होंने कहा कि वह भी घुड़सवारी करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि घोड़े से गिरना अच्छा नहीं होता।

राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, गेराल्ड फोर्ड और जॉन एफ. केनेडी के बारे में भी बात की। केनेडी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरा सबसे आकर्षक दिखने वाला राष्ट्रपति माना जाता है।

रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति कार्यकाल का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "उन्होंने राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया, क्योंकि बहुत से लोगों ने उन्हें मुश्किल में डाला और अंत में वह खुद भी मुसीबत में पड़ गए।"

इस दौरान ट्रंप ने बराक ओबामा का भी जिक्र किया। उन्होंने ओबामा को उनके पूरे नाम से संबोधित किया और उनकी बास्केटबॉल खेलते हुए एक तस्वीर पर टिप्पणी की।

ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा, "मुझे नहीं पता कि वह अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी थे या नहीं। मुझे इस पर संदेह है। दरअसल, उनका पसंदीदा खेल गोल्फ है, लेकिन वह जल्द ही मास्टर्स टूर्नामेंट में खेलते नजर नहीं आएंगे।"

पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैंने कभी भी व्हाइट हाउस के बाहर बने पुटिंग ग्रीन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे व्हाइट हाउस में गोल्फ पुटिंग करते हुए देखें। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे व्हाइट हाउस में काम करते हुए देखें।"

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि 'हूवर बॉल' उनके लिए अर्थव्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक सफल रही।

विलियम हॉवर्ड टैफ्ट के वजन का जिक्र करते हुए ट्रंप ने मजाक में कहा, "वह हमारे सबसे भारी राष्ट्रपति थे और मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि मैं उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता।" हालांकि, उन्होंने कार्यक्रम देख रहे बच्चों को खुद को फिट रखने की सलाह भी दी।

एपिसोड के अंत में ट्रंप ने उषा वेंस की सराहना करते हुए कहा, "हर कोई आपसे प्यार करता है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है।" जब उनसे पूछा गया कि 4 जुलाई का जश्न मनाने वाले बच्चों के लिए उनका क्या संदेश है, तो उन्होंने कहा, "हमारा देश महान है। हम अमेरिका को पहले से भी बेहतर बनाने जा रहे हैं। 4 जुलाई एक शानदार दिन है। यह जश्न मनाने का दिन है।"

अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। व्हाइट हाउस ने इस अवसर को अपने जनसंपर्क अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया है और अगले वर्ष होने वाले प्रमुख समारोहों से पहले देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस