प्रमुख योजना जारी, चीन में विदेशी निवेश का भरोसा बढ़ा

बीजिंग, 24 जून (आईएएनएस)। हाल ही में, चीन ने "विदेशी निवेश का उपयोग कर आर्थिक विकास की गुणवत्ता को स्थिर और बेहतर बनाने की कार्य योजना" जारी की।

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15वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में निवेश आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, यह योजना उच्च स्तरीय खुलेपन के विस्तार का स्पष्ट संकेत देती है, जिसे विदेशी निवेश वाली कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से व्यापक सराहना मिली है। यह चीन में विदेशी निवेश के लिए गहरी जड़ें जमाने और विकास की गति को मजबूत करने में सहायक होगी।

वर्तमान में, भू-राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहे हैं, और एकतरफावाद और संरक्षणवाद में वृद्धि हो रही है, जिससे वैश्विक सीमा पार निवेश पर दबाव पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में, यह योजना 15वीं पंचवर्षीय योजना की "विदेशी निवेश को और आकर्षित और उपयोग करने" की पहल का ठोस कार्यान्वयन है। चीन संस्थागत खुलेपन का निरंतर विस्तार कर रहा है, जिससे अशांत परिस्थितियों के बीच वैश्विक पूंजी के लिए एक स्थिर "सुरक्षित आश्रय" और विकास के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

यह योजना व्यावहारिक उपायों से भरपूर है, जिसमें पांच क्षेत्रों में 15 व्यावहारिक कदम प्रस्तावित हैं, जिनमें बाजार पहुंच का विस्तार और निवेश सुविधा में सुधार शामिल हैं। चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी की शोधकर्ता फान युआनयुआन ने प्रमुख बिंदुओं पर इसके फोकस, व्यावहारिक परिणामों और चीन की विकास आवश्यकताओं और विश्व की साझा अपेक्षाओं दोनों के विचार की सराहना की। वर्तमान में, चीन ने अपने विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया है। यह नई योजना सेवा, वित्तीय और दवा उद्योगों में पहुंच को और अधिक सुगम बनाती है, जिससे विदेशी निवेश के लिए विकास के नए रास्ते खुलते हैं। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका को इस वर्ष चीन में 11 नई दवाओं और इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से एक वैश्विक स्तर पर पहली बार है। अमेरिका की रेफोडी ने भी कहा है कि यह योजना कंपनी की व्यावसायिक सीमाओं और नवाचार के दायरे को और अधिक बढ़ाती है।

निवेश सुविधा के संबंध में, योजना में विदेशी विलय और अधिग्रहण प्रबंधन में सुधार, सीमा पार डेटा प्रवाह को अनुकूलित करने और अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने में विदेशी निवेश का समर्थन करने जैसे उपाय प्रस्तावित हैं। ये उपाय उत्पादन के प्रमुख कारकों के प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, जिससे संस्थागत खुलेपन के माध्यम से विदेशी कंपनियों के विकास को बढ़ावा मिलता है। सेवा गारंटी के संदर्भ में, यह योजना विदेशी निवेश के लिए राष्ट्रीय व्यवहार को पूरी तरह से लागू करती है और उपभोग को पुनर्जीवित करने में विदेशी भागीदारी का समर्थन करती है। विदेशी निवेशित उद्यमों के लिए नियमित गोलमेज सम्मेलनों से लेकर प्रमुख विदेशी निवेश परियोजनाओं के लिए विशेष कार्य बलों तक, कई तंत्र चिंताओं और कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से समाधान कर रहे हैं। इससे पहले, उपभोक्ता वस्तुओं के आदान-प्रदान कार्यक्रम में, विदेशी कार ब्रांडों की हिस्सेदारी 35 फीसदी से अधिक थी, जो नीतिगत लाभों की निरंतर प्राप्ति को दर्शाती है।

इन नीतियों के ठोस प्रभाव पहले से ही स्पष्ट हैं: आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष के पहले पांच महीनों में लगभग 4,000 विदेशी कंपनियों ने चीन में अपना निवेश बढ़ाया है। अमेरिका-चीन व्यापार राष्ट्रीय कमेटी के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल अमेरिकी वित्त पोषित कंपनियों में से लगभग तीन-चौथाई ने चीन में स्थिर राजस्व वृद्धि देखी है। चीन के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के मूल सिद्धांत अपरिवर्तित हैं, और दुनिया के लिए इसके द्वार और भी चौड़े खुल रहे हैं। चीनी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली विदेशी कंपनियां अंततः चीन के साथ पारस्परिक लाभ वाला विकास हासिल करेंगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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