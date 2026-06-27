पनामा ने भूकंप के बाद वेनेजुएला में भेजी मानवीय सहायता, बचाव और विशेष खोज दल भेजने की हो रही तैयारी

पनामा सिटी, 27 जून (आईएएनएस)। लगातार दो बार तेज भूकंप आने के बाद भारी तबाही से निपटने में पनामा ने वेनेजुएला की बड़ी मदद की है। राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, पनामा ने वेनेजुएला के लिए 18 टन मानवीय सहायता ले जाने वाली पहली उड़ान पूरी कर ली है। पनामा दक्षिण अमेरिकी देश में एक विशेष खोज और बचाव दल भेजने की भी तैयारी कर रहा है।

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मुलिनो ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पनामा की एकजुटता की वजह से, डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है और 18 टन मदद के साथ पहली उड़ान पूरी हो गई है।"

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मांगी गई सप्लाई में खराब न होने वाला खाना, बोतलबंद पानी, पर्सनल हाइजीन का सामान, बेसिक मेडिकल सप्लाई, टॉर्च, बैटरी और प्रभावित परिवारों के लिए दूसरी इमरजेंसी सप्लाई शामिल हैं।

इसके अलावा, पनामा नेशनल सिविल प्रोटेक्शन सिस्टम के डायरेक्टर उमर स्मिथ ने कहा कि वह एक स्पेशलाइज्ड सर्च और रेस्क्यू टीम को तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नेतृत्व नेशनल सिविल प्रोटेक्शन सिस्टम करेगा।

स्मिथ ने बताया कि टीम में सर्च ऑपरेशन के लिए करीब 60 लोग और चार ट्रेंड कुत्ते शामिल हैं। उन्होंने कहा कि टीम के पास लोगों को ढूंढने में मदद करने के लिए ड्रोन और थर्मल-कैपेबल उपकरण होंगे। साथ ही केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हालात को संभालने के लिए प्रशिक्षित लोग भी होंगे।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, ऑपरेशन शुरू में सात दिन चलेगा, हालांकि वेनेजुएला के हालात के हिसाब से सर्च का समय बढ़ाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो और बचावकर्मियों को ले जाने वाला दूसरा एयरक्राफ्ट भेजा जाएगा।

इस बीच, बुधवार को आए भयानक भूकंप के बाद पीड़ितों की मदद करने और शुरुआती रिकवरी की कोशिशों में मदद करने के लिए एक दर्जन से ज्यादा देशों से तकनीकी और मानवीय मदद वेनेजुएला पहुंचना शुरू हो गई है।

गुरुवार से भारत, डोमिनिकन रिपब्लिक, अल साल्वाडोर, कोलंबिया, मेक्सिको, चिली, इक्वाडोर, स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और कतर जैसे देशों के साथ-साथ यूएन सिस्टम से भी बचाव दल और खास सामान वेनेजुएला पहुंच चुके हैं।

ताजा आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को आए भूकंप में कम से कम 920 लोग मारे गए और 3,360 से ज्यादा घायल हुए। इससे देश के सेंट्रल कोस्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ।

--आईएएनएस

केके/वीसी