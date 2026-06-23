पनामा में 56वीं ओएएस महासभा, भारतीय राजदूत सुमित सेठ ने देश का पक्ष रखा

पनामा सिटी, 23 जून (आईएएनएस)। पनामा में भारत के राजदूत सुमित सेठ ने 56वीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स (ओएएस) महासभा के उद्घाटन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

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सुमित सेठ ने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो को उनके नेतृत्व के लिए बधाई दी और कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

ओएएस की 56वीं महासभा 22 से 24 जून तक पनामा सिटी में आयोजित की जा रही है। पनामा तीसरी बार इस महासभा की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वह 1996 और 2007 में भी ओएएस महासभा की मेजबानी कर चुका है।

पनामा स्थित भारतीय दूतावास ने 'एक्‍स' पर एक पोस्ट में कहा, "पनामा में आयोजित 56वीं ओएएस महासभा में भारत की भागीदारी। राजदूत सुमित सेठ ने आज पनामा सिटी में आयोजित 56वीं ओएएस महासभा के उद्घाटन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स का परमानेंट ऑब्जर्वर है।"

पोस्ट में कहा गया, "राजदूत ने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो को उनके नेतृत्व के लिए बधाई दी और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।"

महासभा ओएएस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं। आमतौर पर इनका नेतृत्व विदेश मंत्री करते हैं।

हर सदस्य देश के पास एक वोट होता है। आमतौर पर फैसले बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। ओएएस की परंपरा रही है कि प्रस्तावों को आम सहमति से पारित किया जाए।

महासभा ओएएस की नीतियां और प्राथमिकताएं तय करती है, साथ ही उसके विभिन्न अंगों की संरचना और कार्यों को भी निर्धारित करती है।

इसके अलावा, महासभा ओएएस की स्वायत्त और विकेंद्रीकृत संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव भी करती है। इनमें इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटर-अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इंटर-अमेरिकन ज्यूरिडिकल कमेटी, जस्टिस स्टडीज सेंटर ऑफ द अमेरिकाज और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाएं शामिल हैं।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी