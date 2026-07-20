पनामा के साथ व्यापार और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएगा भारत: एस. जयशंकर

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत, पनामा के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पनामा की रणनीतिक स्थिति और मजबूत अर्थव्यवस्था उसे भारत के लिए एक अहम साझेदार बनाती है।

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सोमवार को नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज-आचा वास्केज के साथ बैठक की शुरुआत में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी को और आगे बढ़ाने की इच्छा दोनों तरफ से है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वास्केज की यह यात्रा दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में रिश्तों को और मजबूत करेगी।

जयशंकर ने कहा, "हमारी मुलाकात पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई पांचवीं भारत-एसआईसीए मंत्रिस्तरीय बैठक में हुई थी, जिसकी हमने साथ मिलकर अध्यक्षता की थी। आपकी यह यात्रा हमारे बीच लगातार बढ़ते उच्चस्तरीय संपर्कों को आगे बढ़ाती है। मुझे लगता है कि हमारी दोनों सरकारें और दोनों देशों के नेता हमारे रिश्तों को और गहरा और व्यापक बनाना चाहते हैं। भारत पनामा के साथ और करीब से काम करना चाहता है क्योंकि आपकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है, जो भारत जैसे देश के लिए एक बेहतरीन साझेदार साबित हो सकती है।"

उन्होंने कहा कि भारत और पनामा संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं। भारत इस बात की सराहना करता है कि पनामा शिक्षा, छात्रवृत्ति, दवाइयों, तकनीक और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में रुचि रखता है।

जयशंकर ने कहा, "पनामा दुनिया के व्यापारिक रास्तों के लिए एक प्राकृतिक पुल की तरह है और पूरे लैटिन अमेरिका क्षेत्र का अहम प्रवेश द्वार भी है। पनामा नहर और वहां का आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। शिक्षा, छात्रवृत्ति, दवा उद्योग, तकनीक और खास तौर पर व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आपकी इच्छा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि पनामा लगातार अच्छी आर्थिक प्रगति कर रहा है। वहीं भारत भी 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमें लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे।"

जयशंकर ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने के लिए पनामा का धन्यवाद भी किया।

उन्होंने कहा, "मैं पनामा की सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया और आतंकवाद की हर तरह से साफ शब्दों में निंदा की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यह यात्रा हमारे पहले से मजबूत हो रहे रिश्तों को और आगे बढ़ाएगी। आज की हमारी बातचीत से दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत होगी।"

--आईएएनएस

एवाई/वीसी