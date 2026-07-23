पाकिस्तान: दक्षिण वजीरिस्तान में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या

इस्लामाबाद, 23 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दक्षिण वजीरिस्तान जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना जिले के सरवेकाई क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर जाते समय घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हो गया।

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अधिकारियों के हवाले से स्थानीय मीडिया ने बताया कि, सरवेकाई पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल मोले खान सराय इलाके में एक नाले के पास से गुजर रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई।

प्रमुख दैनिक डॉन के अनुसार, घटना के बाद पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की कई पहलुओं से जांच की जा रही है।

यह घटना ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे सीमावर्ती प्रांतों में पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

15 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू और लोअर दीर जिलों में सशस्त्र हमलावरों ने कई हमले किए थे. इन हमलों में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि 22 पुलिसकर्मियों समेत 26 लोग घायल हुए थे.

बन्नू जिले में हमलावरों ने मिरयाब पुलिस स्टेशन पर विस्फोटकों से लदे वाहन से हमला किया था। प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, विस्फोट के बाद कई घंटों तक पुलिस और हमलावरों के बीच भीषण गोलीबारी हुई थी।

जिला पुलिस अधिकारी कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद फुरकान बिलाल ने बताया था कि हमलावर विस्फोटकों से भरे वाहन को पुलिस स्टेशन में घुसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही विस्फोट हो गया और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई।

सूत्रों के मुताबिक, हमले से पहले आतंकियों ने पुलिस स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर पहले से क्षतिग्रस्त एक पुल को भी उड़ा दिया था, ताकि अतिरिक्त पुलिस बल और राहत दल मौके पर न पहुंच सकें।

प्रतिबंधित संगठन इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया था कि पुलिस स्टेशन पर करीब ढाई टन विस्फोटकों से भरा वाहन भेजा गया था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, इसी दिन लोअर दीर के हैदराय टॉप इलाके में भी पुलिस और सशस्त्र हमलावरों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चली। इस दौरान दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए।

सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया सूचना के आधार पर हैदराय टॉप और कुर्रम क्षेत्र में तलाशी एवं अभियान शुरू किया था; उसी दौरान हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ देर रात तक जारी रही, जिसके बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया था।

--आईएएनएस

केआर/