पाकिस्तान: दो आईईडी ब्लास्ट में 7 की मौत और कई घायल

कराची, 20 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से के जिले बन्नू में शनिवार को सड़क किनारे एक के बाद एक हुए दो धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी।

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बन्नू अफगानिस्तान की सीमा से लगे अशांत उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र के निकट स्थित है। जिला पुलिस प्रमुख यासिर अफरीदी ने पत्रकारों को बताया कि सड़क किनारे लगाए गए बमों में पहला विस्फोट एक यात्री वैन के गुजरने के दौरान हुआ। इस धमाके में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

पहले विस्फोट के बाद स्थानीय लोग मृतकों और घायलों को एंबुलेंस तक पहुंचा रहे थे, तभी दूसरा विस्फोट हुआ। दूसरे धमाके में कम से कम दो और लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि बम विस्फोट रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने यह आशंका जताई कि क्षेत्र में और भी विस्फोटक उपकरण हो सकते हैं, इसलिए व्यापक जांच की जा रही है।

घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक डॉन के अनुसार, बन्नू जिले के वजीर उपमंडल के अर्ध-जनजातीय पहाड़ी क्षेत्र मार्का बेरा में ये विस्फोट हुआ। धमाके में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए।

इस बीच, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस “इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी)” हमले की कड़ी निंदा की और निर्दोष नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया।

एक बयान में उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

स्थानीय मीडिया आउटलेट्स के अनुसार, शनिवार की यह घटना बन्नू के दूरदराज पहाड़ी इलाकों में बनी हुई सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है और इस क्षेत्र से गुजरने वाले नागरिकों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताओं को बढ़ाती है।

हाल के महीनों में बन्नू जिला लगातार सुरक्षा संबंधी घटनाओं का केंद्र रहा है। बढ़ती उग्रवादी हिंसा के बीच नागरिकों और स्थानीय सुरक्षा बलों दोनों को निशाना बनाया गया है।

एक सप्ताह पहले, उग्रवादियों ने मिरयान रोड पर स्थित टेरी राम पुलको विस्फोटकों से उड़ाने की कोशिश की थी, जिससे पुल को आंशिक नुकसान पहुंचा था।

12 जून को बन्नू में अलग-अलग हमलों में दो पुलिस कांस्टेबल मारे गए थे। पिछले महीने कानून प्रवर्तन एजेंसियों, एक शांति समिति और हमलावरों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी और दो नागरिक मारे गए थे, जबकि 25 आतंकवादी ढेर कर दिए गए थे।

बढ़ती घटनाओं के बीच गुरुवार को आयोजित एक जिरगा (जनजातीय सभा) ने सरकार से तत्काल कदम उठाने और क्षेत्र से उग्रवाद का पूरी तरह सफाया करने की मांग की थी।

--आईएएनएस

केआर/